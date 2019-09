Derfor er din mand utro

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sådan tackler du sexmonstret --

Der er en pris for, at du har valgt at være sammen med en sexglad machomand med brede kæber og høj cigar- og pikføring. Den pris er, at han har større sandsynlighed for at være utro. Og det kan delvist henføres til hans høje testosteron-niveau.

Det er en af konklusionerne på et tysk studie, hvor forskere undersøgte 224 midaldrende mænd, deres testosteron-niveau samt deres seksuelle historik, herunder utroskab.

Kønshormonet testosteron, som mænd har langt mere af en kvinder, er kendt være at være en driver bag sexlyst.

37 procent af mændene i studiet havde været deres nuværende partner utro mindst én gang. Og det viste sig, at de mænd typisk havde højere niveauer af testosteron.

Hovedbudskabet er, at testosteron er forbundet med utroskab, og et højere niveau af testosteron ser ud til at øge sandsynligheden for utroskab, siger en af forskerne bag studiet, Andreas Walther, der oplyser, at også forbrug af alkohol var forbundet med utroskab.

Nu vil forskerne gerne se på, om det samme gælder for kvinder, hvilket de formoder, det gør, idet testosteron har vist sig også at øge kvinders selyst. Og så minder de lige om, at der er mange andre faktorer på spil, når man vælger at være utro.

Sexbesat

Et andet nyt studie peger i samme retning. Her så canadiske forskere på, hvilke individuelle sexfaktorer der er på spil, når man er utro.

De mener, der findes to versioner af seksuel passion: obsessiv seksuel passion og harmonisk seksuel passion. Det fordansker vi til sexbesættelse og sexharmoni.

Ved at undersøge 631 kvinder og mænd fandt de ud af, at sexbesatte personer havde større sandsynlighed for at være utro, ligesom de også oplevede konflikter mellem deres sekusualitet og vedligeholdelse af det langvarige forhold, samt at de havde ego-centrerede grunde til at være utro.

Mon ikke mange af disse sexbesatte også har et højere testosteron-niveau?

