Derfor er du ikke allerede skredet fra det dårlige forhold

Det kan skyldes, at du faktisk synes, det er synd for din kæreste

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Tænk dig om, før du skrider --

Er du bange for at blive single med alle de udfordringer, det medfører, eller bliver du i forholdet, du ikke er lykkelig i, fordi du er bange for, at din kæreste ikke ville kunne klare bruddet?

Canadiske forskere har set nærmere på, hvad der er på spil, når man ikke skrider fra en kæreste, man er utilfreds med.

Og det fremgår, at for en del handler det første og fremmest om såkaldte altruistiske motiver: Altså at man synes, det er synd for kæresten, hvis man forlader forholdet.

Især er det tilfældet, hvis man mener, at partneren virkelig er comitted og har brug for at være i relationen.

Se også: Test dit forhold: Skal I skilles - eller går det super godt?

Ikke såre

Hovedforfatter Samantha Joel fra University of Utah og Western University i Ontaria, Canada, siger:

- Jo mere afhængig, man mener, at kæresten er af forholdet, desto mindre sandsynligt er det, at man tager initiativ til et brud. Og det gælder endda også for personer, som ikke selv var særligt knyttede til forholdet eller som er usædvanligt utilfredse med det. Overordnet vil vi ikke såre vores partner, og vi går op i, om de har det godt.

Forskerne lavede to delstudier. I det ene fulgte de 1349 personer i faste forhold igennem 10 uger. I det andet fulgte de i to måneder 500 personer, som overvejede at forlade kæresten.

Andre studier har vist, at mængden af tid, ressourcer og følelser, man har investeret i et parforholdet, er en vigtig faktor, når man skal beslutte, om man vil forlade kæresten.

Og det er også påvist, at frygten for, hvad der sker, når man bliver single - ensomhed, svært ved at finde anden partner, økonomiske udfordringer - kan gøre, at man vælger at blive.

I disse tilfælde handler man ud fra egeninteresse, men det nye studie viser altså, at beslutningen om at forblive i det utilfredsstillende forhold også kan indeholde altruistiske motiver. Så man vælger at blive, selvom man har lyst til at skride, og håber så på, at det hele bliver bedre.

- Vi ved jo ikke, hvor præcise folks forestillinger om kærestens afhængighed af forholdet er. Det kan sagtens forholde sig således, at man overfortolker, hvor knyttet partneren er, og hvor ondt det ville gøre.

Skal du skride fra kæresten? Denne app hjælper dig med svaret

Tveægget

Men at beslutte sig for at blive i forholdet for kærestens skyld er et tveægget sværd, ifølge Joel:

- Hvis forholdet forbedres, er det godt, hvis det ikke gør, er det en dårlig beslutning, der forlænger forholdet unødigt.

Og så er der spørgsmålet, om det virkelig er en næstekærlig ting at gøre at blive i forhold for kærestens skyld:

- For hvem vil egentlig være i en relation med en, som slet ikke vil være det, lyder det fra Samatha Joel, der mener, at studiet kan hjælpe terapeuter og personer, der står midt i disse svære beslutninger.

- Det kan være brugbart at vide, hvad de her følelser bunder i, og at de er helt normale.

Se også: Sig undskyld - og få et bedre forhold

Skal du blive?

Psykologen Jennice Vilhauer har udarbejdet en tjekliste, som du burde læse, hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er på tide at skride eller ej. De hænger i nogen grad sammen, men kommer til udtryk på forskellige måder.

Godhed

The goodness is gone er første punkt på Vilhauers liste, som dermed antyder en relation til blueslegenden B.B. Kings sang om kærlighedens død 'The thrill is gone' - når det gode mellem jer er tørret ind, er det på tide at komme videre.

Og hvad er det gode så? Jo, det er selve limen i forholdet: Venlighed og empati og overbærenhed overfor fejl, mangler og irriterende vaner - tilgivelsen, når en bommert er begået. Det er tolerance og dedikation, forpligtelse og respekt.

Når godheden tørrer ud, langsomt og umærkeligt, tager irritationen, vreden, afstanden og respektløsheden over. Og når først godheden er borte, er der blot smerte tilbage, og så er det svært at finde det gode frem igen.

Respektløshed

Det kan lyde lidt gammeldags, men respekt er ifølge psykologen en af de mest afgørende værdier i et forhold. Hvis din partner ikke respekterer dig, kan det komme til udtryk på mange små og næsten umærkelige måder i hans adfærd overfor dig.

Måske lyver han, måske er han utro, måske nedgør han dig - det er tegn på, at han er ligeglad med, hvordan du har det og med, hvordan hans opførsel påvirker dig.

Muligvis ved han ikke, at hans opførsel er respektløs. Så må du fortælle ham det, og se, hvordan han reagerer. Hvis han lytter og forstår, hvad du siger og ændrer sin adfærd, viser han, at han går op i, hvordan du har det - men afviser han dine indsigelser eller fortsætter sin respektløse adfærd, ved du, hvad klokken er slået.

Du giver hele tiden

Energi i et forhold er ikke noget hokus-pokus. Det handler helt grundlæggende om en fornemmelse af, hvor meget man giver, og hvor meget man får. Det skal helst gå nogenlunde op i det lange løb og i det store billede. Begge parter skal føle, at deres behov bliver mødt, ikke altid og alle behov, men langt henad vejen.

Når parforholdet begynder at falde fra hinanden, kan det føles, som om den ene gør hele arbejdet for at få det til at hænge sammen.

Det skaber ubalance og afstand. Personen, som giver og giver, bliver vred, mens den anden bliver doven. Så når når du gør alt for at tilpasse dig for at få din kæreste tættere på, flytter han sig endnu længere væk.

Prøv i stedet at trække dig tilbage og se, hvordan han reagerer. Kommer han dig i møde, kan det lade sig gøre at genoprette balancen i relationen. Men bliver han vred eller forsvinder han længere væk, så finder I næppe hinanden igen.