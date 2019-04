Derfor er du vild med MILFs

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: MILF - fantasi eller fræk virkelighed? --

Den selvsikre, sexede og initiativrige modne kvinde, som kender sin seksualitet og ved, hvad hun vil have, er mægtig populær, både i pornografien og populærkulturen.

Hun har flere navne som MILF og Cougar, som med god vilje kan siges at dække over to sider af den samme sag. MILF står for 'Mother I’d Like to Fuck', og det begreb stammer fra ungdomsfilmen ‘American Pie,’ hvor det handler om store teenagefyres fascination af venners hotte mødre. Hun er den moderne version af Miss Robinson i den ikoniske 60’er-film ‘Fagre voksne verden'.

Cougar-begrebet handler også om modne kvinder, men uden det åbenlyse modermotiv og mere på kvindens egne præmisser. Hun nyder yngre mænd.

På verdens største pornoside, Pornhub, figurerer MILF konstant i top tre over mest populære søgetermer og over de sete kategorier. Hendes kusine, 'stepmom' (papmor) er også blandt de søgte. Det er netop omdrejningspunktet i den danske film ‘Dronningen', der fik store anmeldelser sidste uge. Her spiller Trine Dyrholm kvinden, der er sammen med sin stedsøn.

Cougars: Derfor elsker vi sex med yngre mænd

Fantasier

Den amerikanske sexforsker Justin Lehmiller har i sin bog ‘Tell Me What You Want’ fra 2018 interviewet mere end 4000 mænd og kvinder om deres sexfantasier. Her fremgår det, at 88 procent af heteromændene havde fantaseret om en MILF, mens 42 procent gjorde det ofte, hvilket understreger, at man ikke behøver at være teenagedreng for at drømme om en sexet og moden kvinde.

Lehmiller mener, at man skal se på, hvordan MILF'en fremstilles i pornoen for at finde ud af, hvad der er så tiltrækkende ved hende. Og det gjorde andre forskere også for et par år siden, hvor de analyserede 50 MILF-film og 50 Teen-film fundet på diverse tubesites.

Her fremgår det, at den modne kvinde ofte er initiativrig, dominerende, kontrollerende, aktiv og forførende: Hun tager lead på både forførelse og de seksuelle aktiviteter.

Sexinitiativ

Pornoanalyserne viste, at det var 2 1/2 gang mere sandsynligt, at MILF’en tager sexinitiativ end en teen. Og hele ni gange mere sandsynligt, at hun bestemmer tempo og retning på de seksuelle udfoldelser.

Samtidig fremstår MILF’en også en typisk som en kvinde med højere status end manden i filmene; som chef, dommer eller lærer.

Alt i alt peger det på, at MILF-fans tiltrækkes af dominerende kvinder med magt, og de mænd tænder således på at være en smule (eller meget) submissive. Hvilket stemmer overens med, hvad Lehmiller i øvrigt så i sine fantasi-analyser.

Her viste det sig, at de mænd, der ofte fantaserede om MILFs, havde flere fantasier om at være submissiv, blive ydmyget seksuelt og være tvunget til sex. Og tilsvarende meldte de kvinder i Lehmillers studie, som havde fantasier om at være MILF, også oftere om fantasier om at være dominerende, at ydmyge partneren seksuelt og at tvinge nogen til sex.

Glem MILF - Nu kommer GILF

BDSM

Således er der overlap mellem MILF og visse BDSM-elementer, og man kan med god ret sige, at MILF-scenarier er en måde at udtrykke sine underliggende BDSM-lyster.

Justin Lehmillers interviews nuancerer dog billedet yderligere, idet han sporede en særlig personlighed blandt de mænd, som havde MIILF-fantasier. De havde en tendens til at have en såkaldt utryg tilknytningsstil, hvor man er mere usikker i sit parforhold og ofte er bange for at partneren vil skride, og man derfor har brug for megen bekræftelse.

Disse ængstelige mænd har gerne en tendens til at bekymre sig ekstra meget om seksuelle afvisninger, og her kan en kvinde, som tager styringen seksuelt set, være tryg, for så slipper han for at være i det seksuelle ingenmandsland, hvor han tager et sexinitiativ, som måske afvises.

Ydermere så Lehmiller en sammenhæng mellem af have MILF-fantasier og fantasere om at blive begæret, og om at tilstredsstille sin partner. Og begge dele passer jo fint ind i billedet af at drømme om en MILF, der ved hvem og hvad hun vil have, og som klart giver udtryk for det.

Herunder Sexpert-TV- Classic: Derfor skal du prøve en moden kvinde