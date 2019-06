Derfor er et åbent forhold det mest romantiske af alle

Netop fordi et åbent forhold ikke er et enten-eller, er det topmålet af romantik, mener flere polyamorøse

Romantik er forestillingen om 'den eneste ene til døden (eller hverdagen) jer skiller'. Romantik er to lys på et bord og tre forløsende ord. Romantik er to mennesker på en strand, to hjerter i brand. Men romantik kan også være tre eller flere flammende hjerter.

Det er i hvert fald en påstand, som flere polyamorøse mænd og kvinder fremfører.

Michelle og Kris danner sammen med Sarah en forelsket trio, og den polygame skribent Joe Duncan opremser en række grunde til, at det åbne forhold er det mest romantiske af alle.

Vi præsenterer herunder deres vigtigste pointer.

Kærlig er uendelig

Kærlighed er ikke en afgrænset størrelse, kærlighed kan vokse - jo mere vi elsker, jo mere vi øver os i kærlighed, og desto større bliver den, mener Duncan. Man skal ikke hamstre kærlighed, kontrollere den eller kvæle den. Kærlighed skal lege frit, og vi skal give dem, vi elsker, frihed til at elske, som de vil elske.

Reddede forhold

Amerikanske Kris og Michelle, 37, har kendt hinanden i 12 år og stod på randen af en skilsmisse, da de mødte 22-årige Sarah, som reddede forholdet ved at blive deres kæreste.

Og forholdet er angiveligt bedre nogensinde. Nu er de nemlig helt ærlige om deres lyster, og de kommunikerer. Kris fortæller:

- Vi plejede at leve i klichéen om et ægteskab: Jeg måtte ikke se på andre kvinder. Michelle måtte ikke se på andre mænd. Vi kunne ikke finde ud af at fortælle hinanden om vores lyster, for eksempel at hun kan lide kvinder, og at jeg er en voyeur.

For Kris og Michelle gav den nyfundne åbenhed et bedre forhold.

- Efterhånden som vi åbnede op omkring vores følelser og lyster, indså vi, at vores ægteskab var stærkere, end vi kunne forestille os.

Kende sine elskede helt

Dyb, ægte kærlighed kræver, at man virkelig kender sin elskede, mener Duncan. At man ser ham/hende/dem og ser alt, hvad de er. Deres drømme, følelser og seksuelle længsler - også dem, der ikke indbefatter en selv.

Han medgiver, at monogame sagtens kan være romantiske, men ofte hæmmer de hinanden, fordi de ikke fuldt ud kender, accepterer og elsker partnerens lyster og længsler.

Gnist

Michelle og Kris havde prøvet andre kvinder, uden at de for alvor boostede deres forhold, men Sarah ændrede noget: Hun var nemlig klar til at blive kæreste med dem begge i en såkaldt triade, hvor alle elsker alle. Og det har givet nyt liv.

- Sarah har fået ilden til at flamme op igen, og hun har givet en ny energi i forholdet, som gennem årene ellers var slumret hen, siger Kris.

Kærlighed og frihed

Kærlighed blomstrer i frihed og dør i kontrol, mener Duncan. Når vi vil monopolisere partnerens kærlighed og sexlyster, tvinger vi vedkommende til at undertrykke sider af sig selv. Og så er kæresten ikke længere helt sig selv.

Man skal spørge sig selv: Hvis jeg ikke kan acceptere, at min partner kan have seksuelle fantasier om andre - og lyst til at udleve dem - elsker jeg så virkelig vedkommende?

Er du poly, beder du ikke dine partnere om at lukke af for alt begær, der ikke involverer dig. Og det er netop her, romantikken er. Polyamori er ikke et enten-eller - et enten overgiver du dig helt til mig, eller også vil jeg intet med dig. Polyamori er at acceptere partnerne for, hvem de er fuldt ud.

Hvilket også betyder, at den fuldstændigt frisatte partner helt frivilligt og ubetinget netop vælger dig ud af alle andre muligheder.

Jalousi

De fleste oplever jalousi, også i polyamorøse forhold. For Michelle og Kris er løsningen kommunikation:

- At fortælle hinanden, hvad vi føler, når følelserne opstår, i stedet for holde dem nede, er nøglen. Polyamori betyder ikke, at jalousi ikke findes, men at man er klar til at tage ansvar for sine følelser og tale dem igennem med partnerne.

Polyamori er samhørighed

Afmålt distance, tænker du måske, er nødvendigt, hvis man elsker flere. Men ifølge Duncan er det modsatte i spil: Følelsesmæssig samhørighed er en grundsten. For man kan ikke være dybt forbundet med én partner og kold og distanceret med en anden, uden at det i så fald ender med, at det sidstnævnte forhold må dø.

Kærlighed er kærlighed

Kris og Michelle får de afsluttende ord, som opsummerer, hvorfor polyamori er romantisk:

- Vi ønsker, at folk forstår, at polyamori handler om kærlighed, relationer, tilknytning og commitment. Kærlighed er kærlighed. Så enkelt er det.