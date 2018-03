Derfor er menneskesex bedre end robotknald

Sexrobotter er i fremmarch. Men vi skal ikke regne med, at mennesker bliver udkonkurreret i sengen, vurderer sexolog. Se her, hvad du kan på sexdukke-bordellet i Aarhus

Det kan umiddelbart lyde bizart, at nogen skulle have lyst til at have samleje med en maskine.

Ikke desto mindre, viser en nyere amerikansk undersøgelse, at 25 procent af amerikanerne gerne vil prøve robotsex.

Spørger man sexolog Vivi Hollænder, vil robotsex dog ikke give os det samme som sex med et rigtigt menneske. Der er behov, sexrobotten ikke kan opfylde, mener hun.

– Jeg tror ikke, at det på længere sigt kan erstatte sex med et menneske. Det er nogle andre behov, man få opfyldt, når man er sammen med et andet menneske. Det handler om intimitet, kropskontakt og bekræftelse.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ekstra Bladets erfarne reporter inspicerede i begyndelsen af marts et nyåbnet dukkebordel i Viby ved Aarhus. Foto: Ernst van Norde

Robotter får jo ikke orgasmer

Den påstand bakker Klaus Mogensen, der arbejder med teknologiens muligheder og dens betydning for samfund og levevis, også op om. Han mener ikke, at mennesket kan overbevises til at tro, at sexrobotten er ægte.

– Den kommer til at virke livløs, så det er de færreste som vil kunne blive overbevist om, at det er et rigtigt menneske, de er sammen med.

Også ønsket om at tilfredsstille sin partner er et behov, Vivi Hollænder ser som grundlæggende. Et behov, hun ikke mener, sex med en robot kan dække.

– Der er ikke den store fidus i at tilfredsstille en robot.

Kom med på sexdukke-bordel: Det gør de med dukkerne efter en kunde

Hjælp til ensommes liderlighed

Både Vivi Hollænder og Klaus Mogensen ser dog positive muligheder med sexrobotten. De mener begge, at sexrobotter kan give mulighed for, at de mennesker, der ellers ikke får tilfredsstillet deres behov, nu får chancen.

– Der er mange ensomme folk, som ikke regner med at kunne få sex med en partner, der lever op til deres krav, siger Klaus Mogensen.

Han peger på, at sexrobotten kan være relevant for mennesker, der ikke nødvendigvis er indstillet på at skulle tage hensyn til en partner.

Vivi Hollænder vurderer også, at en bestemt gruppe mennesker kan få glæde af sexrobotter:

– Sexrobotten kan være nødløsningen for udviklingshæmmede eller handicappede, som på den ene eller andet måde har svært ved at finde en sexpartner eller som i det hele taget har svært ved nærkontakt med et andet menneske. De kan nu få et sjovere sexliv med sig selv.

Skal vi forbyde robotpædofili?

Klaus Mogensen ser dog flere problematikker, når det kommer til robotsex, blandt andet skønhedsidealer.

– Det kan betyde, at der måske er nogle som helt vil opgive at få en kæreste, kone eller mand, fordi det er nemmere med en robot. Udseendemæssigt kan det også være svært for et menneske at leve op til en robot. Ved en robot kan man få det præcist, som man vil have det: små bryster, stor bagdel, eller hvad man nu er interesseret i.

Mogensen peger på, at sexrobotten kan skabe nogle dilemmaer. Specielt det etiske element er noget, han mener, politikerne skal tage stilling til.

– Der er også et etisk spørgsmål: hvordan skal de se ud – må de ligne mindreårige? Det er en etisk gråzone. Det går jo netop ikke ud over mennesker, er det så et problem? De etiske ting skal man måske tage stilling til på lovgivende plan, før det bliver aktuelt, siger han.

Blot et avanceret onaniprodukt

Men man skal ikke være bange for, at robotsex ødelægger menneskers sunde sexliv. Tværtimod, mener Vivi Hollænder.

– Der er nogle mennesker, der kan have glæde af de her sexrobotter. Jeg kan ikke se, at det skulle være særlig problematisk, at man prøver en sexrobot, præcis som man bruger en dildo eller andet onanilegetøj – det er der ikke den store forskel i, siger hun.

Den betragtning er fremtidsforsker Klaus Mogensen enig i.

– Vi har brugt sexlegetøj i tusindvis af år. Og det her er jo blot et mere avanceret form for sexlegetøj, siger han.

Her er lidt billeder fra Ekstra Bladets besøg på dukkebordel i begyndelsen af marts.

Sexrobotter er ifølge eksperter et godt produkt til blandt andet handicappede og kræsne. Sexrobotten kan dog ikke give det samme, som et rigtigt menneske, vurderer eksperter. Foto: Ernst van Norde

Foto: Ernst van Norde

Foto: Ernst van Norde

Foto: Ernst van Norde

Foto: Ernst van Norde

Artiklen er blevet til i et samarbejde med journalistuddannelsen på RUC.