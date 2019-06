Derfor får du ikke orgasme

Sexolog forklarer, hvorfor det er så svært for nogle kvinder at få orgasme under sex - heldigvis er der råd for det

Orgasmen. For nogle er den ret svær at få under samleje. Især kvinder kan have problemer med at nå klimaks i det autoriserede standardknald.

Det kan skyldes flere ting, og det er ikke kun partnerens manglende evner. Nu skal man lige huske på, at god sex ikke defineres af orgasmen, men hvis du ofte eller altid er udfordret på orgasmefronten, så læs med her.

Den danske sexolog og orgasmeekspert Katrine Berling kommer med tre forklaringer på, hvad de manglende orgasmer skyldes, og hvad du kan gøre for at få dem.

Vi forvirrer os selv

Hvis der er en ting, kvinder er gode til, er det at tænke på alt muligt andet end den elskov, de er midt i, mener Berling. Og det er bestemt ikke godt for hverken nydelsen eller orgasmen.

- Vi tænker på praktiske ting, vi skal nå, to do lister og så fremdeles. Vi bekymrer os om, hvordan vi ser ud, er mine ben barberede, er jeg sexet nok i denne her stilling.

- Vi tænker alt for meget på, hvordan vores partner har det. Mon han keder sig, synes han, det er godt nok. Mon jeg skal gøre noget andet. Alle de tanker er med til at lukke ned for vores nydelse og dermed vores orgasmer, siger Berling.

For at kvinden kan opnå nydelse og orgasmer, skal hun have hjernen med - uden den sker der ikke meget.

- Derfor er det at være til stede under sex, at mærke og nyde sex, også det, de fleste kvinder kommer for at lære hos mig som sexolog.

Orgasmepresset

Katrine Berling hører det igen og igen: Kvinden, der føler sig presset til at levere en orgasme for at gøre manden glad. Og jo mere manden prøver på at få hende til at komme, jo mere går hendes krop i baglås. Alt pres skaber stress, og stress og nydelse går ikke sammen.

- Mange mænd tror, at orgasmen er det vigtigste ved elskov, men der er mange kvinder, der nyder og elsker sex, orgasme eller ej. Og paradokset er, at hvis mændene holdt op med at presse og fik kvinderne til at slappe af, så er sandsynligheden for, at kvinderne ville komme, meget større.

- Samtidig skal vi huske på, at det ikke er orgasmen, der definerer, om sex er godt. Du kan have vidunderlig sex uden en orgasme - og kedelig sex med en orgasme. Selvfølgelig kan du også have vidunderlig sex med en orgasme, men så har der ofte ikke været noget pres, siger Berling.

Hun mener, at mange kvinder (og mænd) har forventninger om, at orgasmen skal komme hurtigt.

- Det gør de i pornofilm, de gør det, når man bruger en vibrator, og de gør det i Hollywoodfilm. Men gode orgasmer tager tid, så jo mere vi presser os selv, jo mere låser vores krop også. Mit råd er altid: Lad din krop tage den tid, den ønsker, nyd et hvert øjeblik, og så bliver det lettere at opnå orgasmen.

Kender ikke sig selv

Mange kvinder, der ikke kan få orgasme, giver hurtigt op, når de prøver på at komme, forklarer sexologen.

- ‘Der sker ikke noget, jeg mærker ikke noget, det er kedeligt,’ fortæller kvinderne. De har så mange frustration omkring, at de ikke mærker noget, at de helt har glemt deres nysgerrighed. Når de er frustrerede, mærker de nemlig kun frustrationen.

- Vi kommer ingen vegne uden nysgerrighed. Og her kan det være en god ide at sætte sine mål lidt lavere. At glemme alt om orgasmen i første omgang og i stedet starte med at undersøge og mærke fornemmelserne i kroppen. Når vi lærer at mærke og nyde mere, er der ikke langt til orgasmen, siger Berling.

Samtidig har vi også forkerte forventninger om, hvad vi skal føle, hvor hurtigt og hvor meget, mener orgasmeeksperten:

- Kvinders nydelse kommer i bølger, vi skal lære at omfavne pauserne i stedet for at blive frustrerede over dem og tro, at nu er det slut. Jo mere vi kan acceptere og nyde den vej, vores krop tager, jo bedre sex. Jo mere frustration og forkerthedsfølelse, jo sværere er det.

- Heldigvis er der håb for alle de kvinder, der kan nikke genkendende til ovenstående. Jeg har hjulpet hundredvis af kvinder til at opnå mere nydelse og orgasmer gennem mine orgasme-træningsforløb, siger Katrine Berling.

