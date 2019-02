Derfor får hver tiende kvinde ikke orgasme - og det kan de gøre ved det

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Svært ved at få orgasme? Så onaner som Signe --

Orgasmer mig her og orgasmer mig der, i film, i bøger, i porno og i artikler her, der og allevegne.

De hænger dig lidt ud af halsen, måske især hvis du ikke som kvinde selv kan få dem. Og det er jo ikke så rart, når det virker som om, alle andre får dem hele tiden.

Men du er ikke alene. Der er andre ligesom dig.

Den britiske sexterapeut Tracey Cox hævder, at cirka hver tiende kvinde aldrig har fået orgasme, og yderligere har cirka hver tredje problemer med at opnå dem. Cox påstår endvidere, at de anorgasmiske kvinder kan lære at få orgasme, når de først har erkendt disse ting:

Danske kvinder: Sådan onanerer vi

Holdninger til sex

En hel del kvinders orgasmeproblemer bunder i en skidt cocktail bestående af en striks krops- og seksualitetsforskrækket opvækst og mangel på kendskab til egen krop.

Andre ingredienser i denne cocktail er skam, generthed og uvidenhed om sex, mener Cox og hævder, at orgasmer ikke er så lettilgængelige for nogle kvinder, fordi kvinder tillægger mange følelser.

Så hvis man fx har lært, at sex er forkert eller beskidt, vil man sandsynligvis have det mere anstrengt med at røre ved egne kønsdele. Og ligeledes vil hun have svært ved tale om dem og om sex og om orgasmer med kæresten.

Se også: Hver anden kvinde får multiorgasmer

Orgasmeskam

Mange kvinder, som har svært ved at få orgasme eller slet ikke kan, føler også stor skam ved det.

Så de lader som ingenting både overfor veninder og partneren. Det betyder, at de går rundt og tror, at alle andre får orgasmer let og ubesværet.

Og her er det så Cox’ påstand, at når disse kvinder indser, at orgasme er en færdighed, som man kan lære med øvelse, er første store skridt mod den hellige orgasmegral taget.

Viden om klitoris er afgørende: Klitoris er og bliver udgangspunktet for de fleste kvinders seksuelle nydelse og orgasme - solo og ved sex. Og her taler vi om kvindens viden, for hun skal ikke ligge og vente på, at partneres GIVER hende en orgasme, hun må først selv lære at tage dem.

Sexeksperter giver deres tips til bedre onani

Klitoris

Sexologen Katrine Berling, der i mange år har hjulpet danske kvinder til flere og bedre orgasmer med sine yoniverse-kurser, forklarer, hvorfor klitoris er så vigtig:

- Jeg kalder ofte vores klitoris for en lille energibooster, fordi der skal ikke særligt meget til, før vi mærker lyst, når vi stimulerer den. Samtidig er det også det sted på kvindens krop, som de fleste kvinder får orgasme fra. Undersøgelser viser også, at de fleste kvinder kun bruger deres klitoris, når de onanerer, siger Berling.

- Klitorisorgasme er meget karakteristisk ved, at vi ofte bliver meget ophidsede, spænder op i vores krop, og i orgasmeøjeblikket slipper vi og får en dejligt afslappede følelse i hele kroppen efterfølgende. Det er den form for orgasme, som jeg også vil kalde for et klimaks. Et øjeblik, hvor noget bygges op og så slippes.

- Hvis du gerne vil øge følsomheden et andet sted på din krop, f.eks dine bryster, kan du øve dig ved at stimulere din klitoris og tænke på dine bryster og så omvendt. Frem og tilbage. På den måde skaber du nye lystfornemmelser i din krop.

Sådan får kvinder orgasmer

Øve sig

Sexolog Signe V. Bentzen har tidligere givet disse tips til en kvinde, som ikke kan få orgasme:

- Du må gang med at øve dig i at røre ved dig selv. Når du er HELT alene. Så du ved, at du har god tid og ikke bliver forstyrret af din kæreste. Læg ud med at gøre det 2 gange om ugen. Giv dig selv 20 minutter, hvor du IKKE går efter at få orgasme.

- Tiden skal i stedet bruges til at øve dig i at røre ved dig selv overalt på kroppen, så det føles rart, lækkert eller endda ophidsende. Træk vejret så dybt og roligt, du kan, hele tiden. Spænd lidt op i din bækkenbund og vug dit bækken i langsomme, dybe ‘bollebevægelser’. Find en rolig, sexet rytme. Brug eventuelt lidt musik i baggrunden.

- Du kan sagtens bruge noget af dit legetøj, når du har styr på, hvordan din rytme føles. Men bliv ved med at forsøge at gøre noget, der bare skal føles dejligt. Hvis du tillader dig selv IKKE at komme, når du onanerer, så bliver det faktisk meget lettere at få orgasme.

- I begyndelsen vil du måske være usikker på, om du kom eller ej, fordi orgasmer har det med at rulle hen over toppen i stedet for at eksplodere. Men bliv ved med at træne din bækkenbund og i at slappe af, mens du onanerer og trække vejret dybt og roligt, så skal du bare se løjer.

- Men altså det kræver træning, og at du læner dig tilbage og giver plads til IKKE at komme.