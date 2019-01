Derfor falder kvinder også for fattigrøve

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Derfor skal kvinden vælge en moden mand --

Mange studier har vist, at kvinders parringspræferencer i nogen grad afhænger af mandens status og indkomst. Som i: Rige og magtfulde mænd scorer mere.

Men nu peger to nye studier faktisk i en anden retning.

Kvinderne i undersøgelsen ‘Hi, My Name is Wealthy: Women's Dating Behaviors in Regards to Perceived Mate's Wealth’, vil helst have fattigrøven både som onestand og som kæreste, mens kvinderne i studiet ‘What Do Economically Costly Signals Signal?' primært ser de rige som engangsknald.

Hvordan er de kommet frem til det, og hvordan hænger det hele sammen?

I det første studie fra Canada testede forskerne en række unge kvinders lyst til at date mænd. Forskerne lavede en falske datingprofiler med forskellige information tilknyttet:

I den ene type profil oplyste manden, at han har mange penge på sin konto, i den anden type meget få penge.

Det var så forskernes hypotese, at kvinderne ville værdsatte profilen med den mere velpolstrede bankbog - ud fra en evolutionspsykologisk betragtning om, at en af kvinders primære parringsstrategier er at gå efter en mand med ressourcer, som kan støtte hende og hendes afkom.

Knald

De 83 kvindelige deltagere blev så spurgt om en række ting. Ville de chatte med manden, mødes til en kop kaffe, acceptere en dateinvitation, overveje et engangsknald eller se ham som en mulig kæreste.

Og svarene overraskede forskerne:

Manden med lav økonomisk status viste sig nemlig at være mere tiltrækkende og sås om en mere attraktiv kandidat til et one night stand. Det fremgik dog også, at kvinderne hellere ville engangsknalde ham end at få ham som kæreste. Som langtidspartner var der ikke forskel på, hvem kvinderne foretrak.

Anden forskning har vist, at når det handler om uforpligtende sex, går kvinder (og mænd) mere op i udseende, end når det drejer som om et fast forhold. Det, der så også er særligt ved dette resultat, er, at kvinderne anså manden for mere lækker, når han fremstod som fattig.

Forskerne tror, at sammenhængen kan være den, at den rige mand i kvindernes øjne fremstår som en blærerøv, hvilket giver et negativt førstehåndsindtryk, som så påvirker bedømmelsen som knap så lækker.

Selv om resultaterne peger på, at mandens penge ikke betyder så meget, kan det hænge sammen med, hvordan disse ressourcer fremvises, fx med dyrt tøj, ure og biler og ikke bare ved at fortælle, hvad der står på kontoen.

Begge dele er vigtige parametre, fordi mange andre undersøgelser viser, at velhavende mænd har flere sexpartnere og får flere børn.

Kæreste

Det andet studie, 'What Do Economically Costly Signals Signal’, peger også på, at fattigrøve stadig har en chance. Som kærestemateriale, vel at mærke.

Når en mand fører sig frem med høj cigarføring og blæret øse, tolker kvinder det som et tegn på, at han er mere interesseret i en korttidsaffære end en kæreste.

Forskerne antager, at mænd har større tendens til at fremvise tegn på deres rigdom end kvinder, idet man mener, det passer ind i evolutionspsykologiske parringsstrategier for kønnene, hvor mandens succes hos kvinden afhænger af hans evner som skaffedyr. Især når det handler om en fast partner.

Bil

Deltagerne i studiet læste beskrivelser af to mænd, som køber en bil, og de skulle så angive, hvilken slags forhold han er interesseret i, og hvor attraktiv han er for andre.

Mændene havde samme budget. Den ene mand var mere nøjsom ved at købe fornuftig og pålidelig bil, den anden købte en brugt bil og brugte resten af pengene på at udstyre den med flashy ting som ny maling og større hjul og blæret lydanlæg.

Både de mandlige og de kvindelige deltagerne i studiet angav, at den sidstnævnte flashy bilkøber var mere interesseret i engangsknald, og man antog, at han var uvillig til at investere i en potentiel kæreste.

Det fremgik også, at deltagerne mente, at kvinder ville se på manden med blørerøvsbilen som mere attraktiv til uforpligtende sex, mens man mente, at den fornuftige mand ville have større succes med at blive fast kæreste, forælder og forsørger.

Forståelse

Ifølge forskerne viste deltagerne en intuitiv forståelse for, at mænd, som investerer i opsigtsvækkende statussymboler, har reproduktionsstrategier, som handler om mange partnere og engangsknald samt mindre interesse i det forpligtende forhold. Man synes, at blærerøve går efter hurtig fisse.

Dette står jo så i kontrast til ideen om, at mandens tydelige ressource-fremvisning handler om at signalere, at han er en god partner, der kan passe på kvinden og hendes afkom.

Ligesom i det første studie kan der selvfølgelig være kulturelle koder og normer på spil. En rød sportsvogn tiltrækker et særligt segment, mens andre synes, det er dårlig smag.