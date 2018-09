Derfor giver (nogle) mænd svinere til kvinder efter afvisning

Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sådan ved du, om hun vil score dig --

Luisa matchede med Niklas på Tinder. Beskedudvekslingen udviklede sig - også erotisk. Efter en uges tid besluttede de at mødes til en date på en cafe i København.

Det gik fint, hyggeligt. Men for Luisa var der ingen kemi. Det kom nok lidt bag på hende, for optakten havde været både interessant og pirrende.

Efter et par timer tog de hver til sit, hvorpå Luisa sendte en besked, hvor hun takkede for alt, men også gav udtryk for, at hun ikke ikke mente, der var basis for at gå videre.

Og så blev hun mødt af en syndflod af aggressive beskeder fra Niklas. Han svinede hende til, hun blev kælling, narrefise, ufølsom, overfladisk.

Luisas historie er ikke unik. Mange kvinder i datingverdenen fortæller, hvordan mænd, der bliver afvist, reagerer med voldsom vrede. Det er endda så udbredt, at der findes en instagram-profil, hvor kvinder deler deres erfaringer med disse svinere fra afviste mænd. Som fx denne fyr, der ret hurtigt bliver lidt vred og ønsker død og ulykke over kvinden:

Denne fyr går også lidt amok, da der bare ikke bliver svaret:

But why?

Hvad sker der for de her mænd? Vi tog fat i datingekspert og sexolog Bastian Larsen for at få hans bud på, hvorfor nogle mænd tilsyneladende ikke kan tage en afvisning som en, nåjå, mand.

- Ja, der er mange kvinder, der oplever, at mænd bliver aggressive og vrede, når de bliver afvist enten efter en date, eller når de henvender sig online, og det kan være både ubehageligt og uforståeligt. Særligt hvis kvinden ellers oplever, at hun har opført sig ordentligt og anstændigt og ikke egentligt fortjener den behandling.

- Det er der ingen, der gør, men ofte kommer mandens reaktion efter en lang serie af afvisninger. Det er naturligvis aldrig i orden at reagere aggressivt og truende uanset, hvor mange gange man bliver afvist, siger Larsen.

Roller

Datingeksperten mener, at mænds frustration mange gange stammer fra den rolle, han føler sig presset ned i:

- Der er nemlig desværre stadig ingen ligestilling omkring initiativet på hverken online eller live datingscenen, så hvis der skal ske noget, falder ansvaret i 99 procent af tilfældene tilbage på manden. Og mænd i dag er mange gange opdraget til, at de ikke må tage initiativet, fordi det virker for mandet eller aggressivt.

- Samtidigt bliver mænd også gjort nar af for ikke at være mere som Mr. Grey og tage kontrollen. Som når Helle Joof sidder på tv sammen med sine veninder og fortæller, at det er super dejligt, når en fremmed mand tager hende på røven, mens der er andre kvinder, der fortæller, at det føles som et overgreb, når en mand bare kigger for meget på hende.

Der er utroligt mange modsatrettede signaler, mener Bastian Larsen, og for mænd, der er opdraget med kvindelige værdier og samtidig er fyldt med maskuline følelser, er det svært ikke at føle sig forkert:

- Det betyder tit, at man enten giver op eller drikker sig mod til, når man skal vove at tage initiativet, for de fleste mænd ved godt, at de bliver skudt ned 99 procent af gangene, fordi vi som mænd ikke henvender os på ‘den rigtige’ måde. Den eneste, der ved, hvad den ‘rigtige måde’ er, er den enkelte kvinde, der har sin helt egen udgave, som hun aldrig siger højt. Desuden ville de fleste kvinder aldrig drømme om at tage et medansvar og selv henvende sig til en mand, for det er ikke den fortælling, vi bliver opdraget med.

Ond cirkel

Når man som mand til stadighed bliver afvist, kan man let ende i en bitter tilstand af evig frustration, forklarer Larsen:

- For selv om vi mænd også får at vide, at hvis bare vi tager initiativet, så går alt godt, erfarer man hurtigt, at det ikke er virkeligheden. Det er den samme kedelige historie, som ikke har udviklet sig i tusindvis af år.

- Kvinder gør sig kønne og sætter sig til at vente, i bedste prinsessestil enten online eller i baren, og manden skal så henvende sig, og fordi vi jo har ret til at vælge frit her i Danmark, så bliver de fleste mænd afvist, fordi de ikke lige ser rigtige ud eller henvender sig på den rigtige måde. Det er en ond cirkel, der bygger frustration på begge sider, fordi ingen får det, de gerne vil have. Den eneste måde vi får brudt den på, er at gøre op med de tusinde år gamle kønsroller, der stadig dominerer, mener Larsen, der kommer med denne opsang til kvinder:

- Let røven fra prinsesseskamlen og kom ind i kampen. Den perfekte mand henvender sig ikke, for han findes ikke, men der findes nogle, der er tæt på. I er bare de eneste, der ved, hvad det er, og derfor de eneste, der har mulighed for at finde ham, så sæt i gang.

Bastian Larsen har også en opsang til mænd:

- Mænd, skift fokus fra kvindens afvisninger og find jeres eget følelseskompas i stedet for at være ovre i kvinden. 99 procent af kvinderne i verden passer ikke til jer alligevel, så lav en indre forventningsafstemning. Frustration er en ubehagelig følelse, men som andre ubehagelige følelser er det en del af det at være et voksent menneske. Det er rimeligt barnligt at råbe og skabe sig, fordi man ikke får sin vilje. Hvis ikke man kan tåle at blive afvist, skal man ikke lege med!