Derfor har du heller ikke succes på Tinder

Du anede det nok, og det føles en anelse uretfærdigt: Kvinder får mange flere likes, og de får langt flere matches ud af deres likes.

Ifølge forskere bag nyt studie om Tinder-adfærd afspejler det helt enkelt kønnenes parringsstrategier, som de har taget sig ud gennem evolutionen.

Mænd højreswiper løs på alt med puls, mens kvinder er mere kræsne i deres valg. Intet nyt under solen der.

Forskerne fra Queen Mary University i London, England, lavede 14 falske datingprofiler, syv mandlige, syv kvindelige. De blev aktiveret i London og New York, hvor de automatisk højreswipede på alle præsenterede profiler indenfor en radius af 160 kilometer.

Det viste sig så, at de falske mandeprofiler havde svært ved at få matches og modtage beskeder. De matchede med mindre end en procent af de mange profiler, de likede.

De falske kvindeprofiler havde omvendt held i (eller med) sprøjten: De matchede med 10,5 procent, og de matchede også hurtigere, flere hundrede i løbet af første time.

Med andre ord: De ægte mandlige brugere højreswiper på langt, langt flere profiler end de ægte kvindelige.

Studiet afslørede også, at de ægte profiler derpå reagerede forskelligt. Kun syv procent af de mandlige brugere, som havde matchet med de falske kvindeprofiler, skrev en besked. For kvinderne var der tale 21 procent - hvilket indikerer, at kvinderne gør en større indsats, når de første er blevet interesserede.

Det kommer også til udtryk i længden på de sendte beskeder. Medianlængden for mænd: 12 tegn. Det svarer sådan nogenlunde til 'Hej du ser sød ud'. Det tilsvarende tal for kvinder var ti gange så stort.

Alt i alt kan det betyde følgende for vores Tinder-adfærd, ifølge forskerne. Mænd oplever en begrænset matching, når de er kræsne, hvilket gør dem frustrerede, så de kaster endnu flere likes for at øge deres chancer for matches. Og der er først, når de vel at mærke har fået et match, at de begynder at være kræsne.

Kan drukne i tilbud

Kvinden har en meget større sandsynlighed for få et match. Hun højreswiper mindre end mænd, men der er større sandsynlighed for, at dem, hun liker, også liker hende.

Og blandt andet for at undgå at drukne i matches er hun altså mere selektiv, hvilket så også betyder, at hun har 'investeret' lidt mere i de matchprofiler, end manden typisk har.

Resultat: Frustrationer hos begge køn: Manden føler sig overset tidligt i processen, og det får ham til at øge sine i forvejen rigelige likes, og kvinden bliver endnu mere kræsen, og når hun endelig har valgt en mand, er han måske knap så interesseret, fordi han har søgt så bredt.

At vi får denne adfærd på Tinder og andre lignende datingapps, skyldes sandsynligvis vores evolutionære historie:

I og med at det er en meget dyrere fornøjelse for kvinden at parre sig og især formere sig end for mænd, har kvinden udviklet sig til at være selektiv i sit valg af mænd. Hun vil gerne undgå at parre sig med et ubegavet svin, der hverken giver gode gener videre til afkommet eller er i stand til at/vil passe på hende.

Og manden han skyder med spredehagl i håb om, at nogen modtager.

Ja, vores adfærd i nyeste digitale datingtilbud er ikke meget anderledes, end den var blandt vores mere analogt orienterede forfædre - eller på byens kødmarked.

