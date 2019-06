Derfor har modne kvinder deres livs bedste sex

Selv om der er fysiske udfordringer for både kvinder og mænd, når de runder 50, melder mange, at de har deres livs bedste og mest udforskende sexliv

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Derfor er modne kvinder bedst i sengen --

Mænd kan opleve potensproblemer og støt faldende testosteron-niveau, mens kvinder gennemgår klimakteriet med tørhed og tynde slimhinder i skeden, humørsvingninger og mindsket sexlyst som typiske følger.

Ikke desto mindre peger en ganske uvidenskabelig, men ikke nødvendigvis usand undersøgelse på, at sex efter 50 er toppen:

Den britiske datingapp for singler over 50, Lumen, står bag tallene, der blandt andet viser, at 62 procent af de adspurgte siger, at de tør mere i sengen, fordi de har færre hæmninger.

Ydermere fremgår det, at de modne mænd og kvinder har fået mere plads i kalenderen (børnene er flyttet, og de er blevet pensioneret eller arbejder på nedsat tid), så der er rum og tid til seksuelle eksperimenter. Der i gennemsnit varer 25 minutter.

Disse seniordatere er også relativt friske, idet mere end hver tredje er med på sex i løbet af de første tre dates.

Talsperson fra Lumen, Antoine Argouges:

- Selvfølgelig dyrker folk over 50 mere eventyrlysten sex, de hviler mere i sig selv og ved, hvad de vil have. Det skal fejres, siger Argouges, der dog gerne vil opfordre de modne mænd og kvinder derude til at huske kondomer i kampens hede.

Kun fire procent angiver nemlig, at de altid dyrker sikker sex.

Seniorporno - fræk sex for og med ældre

Rædselsfuldt

Den danske sexolog og parterapeut Signe V. Bentzen kan godt genkende de britiske tal:

- Du har selv for nylig rundet det skarpe hjørne, 50’erne. Hvordan var det?

- Det var RÆDSELSFULDT. Men jeg forstår udmærket statistikken. Det er også den tendens, jeg ser: Folk kender sig selv bedre, hviler mere i sig selv og sætter højere standarder for kvaliteten i deres sexliv - frem for kvantiteten.

- Hvis modne menneskers sexliv ikke fungerer, har de større erfaring med at arbejde med udfordringer generelt. Og det gør, at de ofte bedre kan overskue et problem uden at lade sig overvælde i samme grad, som de ville gøre, da de var yngre, siger Bentzen, der også mener, at de ældre er mere eventyrlystne og modigere.

- Og så er deres tålmodighed med dem selv og andre større. De kan rumme frygten for at tage sig dumme ud - eller ikke at slå til - bedre. Og de har meget bedre tid.

Derfor dyrker flere seniorsex

Bentzen er dog ikke blind for de udfordringer fra naturen, som de modne møder.

- For eksempel er alt lidt stivere og mere usmidigt i forhold til en 20-årigs krop inklusiv væggene i blodkar og årer. Det betyder, at der ikke komme lige så meget blod ud i hverken kvindens og mandens svulmelegemer. For manden kan det betyde rejsningsproblemer, for kvinden at hun har mindre følsomhed i for eksempel den ydre, synlige del af klitoris.

- Der kan også være problemer med den fysiske udholdenhed, hvis man ikke holder sig i form. Der skal både muskelkraft og kondition til de mange gentagelser.