Derfor kan det være godt at dyrke sex, selv om du ikke er kamp-liderlig

Det er en seksuel gråzone at stikke fingre eller andet ind i: Skal man dyrke sex, selv om man ikke er liderlig, fordi det glæder kæresten og dermed vedligeholder relationen? Eller er pligtsex altid en form for overgreb?

Flere eksperter giver her bud på, hvordan det har fordele (og ulemper) at tage en for holdet.

Den britiske terapeut Sally Baker forklarer, at sex i det langvarige parforhold kan føles som stort arbejde. Det kræver, at man prioriterer sexlivet, og for nogle kan vedligeholdelsessex være en af måderne:

Hun definerer vedligeholdelsessex som sex, når den ene eller begge ikke nødvendigvis er i humør til udfoldelserne. Det kan fx være at gå med på legen, når kæresten lægger op, selvom man hellere vil binge watche Game of Thrones.

- Vedligeholdelsessex har en tendens til være mere målrettet og mindre omfattende end det store fuldt udfoldede ‘op-at-hænge-i-hyggekrogen-knald,’ som man ofte ønsker, man havde. Men det er ok, hvis det er en del af et større billede, som også inkluderer muligheder for større og mere eksotisk intimitet.

To ting

Altså: Et hurtigt veldligeholdelsesknald er fint, hvis man husker de vildere, mere udforskende seancer, hvilket også redaktøren på det videnskabelige tidsskrift ‘Canadian Journal of Human Sexuality', Terry Humphreys, peger på.

Det er to forskellige ting. Det ene er baseret på en bevidst handling om at samtykke til sex for en større sag, det andet handler om at have lyst, der snarere er en følelse.

- Der er selvfølgelig sammenblandinger, forhåbentligt går vi med på sex. vi har lyst til, og har lyst til sex, vi går med på. Men der er situationer, hvor vi samtykker til sex, som vi ikke er speciel lysnte efter, altså vedligeholdelsessex men det er stadig under samtykke, siger psykologen Humpfreys, der sammenligner det med andre hverdagshandlinger, vi udfører for forholdet skyld.

Man har måske ikke til den store lyst til at gøre rent eller besøge svingerfamilien.

- Men vi gør det alligevel. Hvorfor? Fordi vi vedligeholder og smører det velfungerende forhold.

Den form for vedligeholdelsessex, man dyrker, selv om man ikke craver det, kan også være en specifik sexgenre eller -handling, mener sociologen Heather Hensman Kettrey:

- Man kan sagtens samtykke til noget, man ikke rigtigt begærer selv, men alligevel være ok med det.

Grunde

Folk angiver flere grunde til at dyrke vedligeholdelsessex, forklarer Humphreys og Kettrey:

- Motivationen hænger sammen med følelsen af, at man som par er gensidigt afhængige. Det kan være: ‘Jeg ville have, at kæresten havde det godt.’ ‘Jeg ville ikke skuffe min partner.’ ‘Jeg tænkte, det ville være godt for vores forhold.’ ‘Jeg tænkte, jeg ville komme i det rette humør, når vi først kom i gang.’

Kettrey ser kompromisset:

- Jeg gør dette her for dig i dag, fordi jeg ved, at i næste uge gør du nok noget for mig.

Fyrig

Og således virker vedligeholdelsessex måske ikke som det mest fyrige omgang romantik, man kan foretage sig, men de medfølgende sidegevinster såsom øget intimitet er ikke at foragte, ifølge terapeuten Sally Baker;

- Personer, som er i seksuelt aktive forhold og giver hinanden lidt mere snor, er mere støttende, både verbalt og i handlinger.

Og nej: Frygtbaseret samtykke har ikke nogen god effekt, påpeger klinisk psykolog Emily Thomas, som har forsket i, hvorfor nogle kvinder går med til sex, de egentligt ikke har lyst til. Det kan være for at please partneren og undgå negative konsekvenser som vrede og vold.

- Nogle kvinder siger, at de bebrejder sig selv, hvis de ikke siger ja til sex med kæreste, fordi de føler, de så er egoistiske og får det dårligt med det. Andre kvinder siger, at hvis de nægter sex, vil det være ubehageligt og endda visse gange umuligt, hvilket betyder, at partneren ikke ville stoppe, selvom når han bliver bedt det.

Og det er overgreb.