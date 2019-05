Derfor siger Christiane tillykke til mænd og kvinder uden sexlyst

Lidt eller ingen lyst til sex rammer de fleste forhold i kortere eller længere perioder. Det medfører ofte en ond cirkel af pres og afvisninger og ikke mindst bebrejdelser fra begge parter.

Det fortæller parterapeut, sexolog og forfatter Christiane Meulengracht, som i sin klinik ofte ser, hvordan bebrejdelserne mod hinanden får frit løb, når den ene eller begge parter har mistet lysten:

- De fleste par ryger ned i et hul, når sexlivet går i stå over en længere periode, og ofte ender man med at anklage og bebrejde hinanden for ikke at tage initiativ, vise nok nærvær, eller være spontane med videre.

- Det er rigtig ærgerligt, for hvis man tør, er der et kæmpe potentiale i at skrue op for nysgerrigheden og udforske, hvad der i virkeligheden ligger bag. Manglende sexlyst er nemlig meget sjældent et problem i sig selv, men derimod et symptom på, at noget helt andet er galt, siger Christiane Meulengracht, som har skrevet bogen ‘Kærlighed med Vilje'.

Tillykke

Det er så her, hvor parterapeuten vender det hele lidt på hovedet og siger tillykke. Hun mener nemlig, at parret nu har en god anledning til at tage signalerne alvorligt og til at være mere nysgerrige på sig selv og hinanden.



- Manglende sexlyst er et tegn på en naturlig reaktion fra kroppen - men naturligvis et tegn, vi skal tage alvorligt og være nysgerrige på, siger Meulengracht, der mener, at det ofte er hverdagen, der hæmmer sexlysten.

De fleste af os har udviklet en hverdag, som ikke har plads til nydelse og spontanitet.

- Lysten til sex, ægte intimitet og nærhed får næring, når vi giver slip og skaber plads til nydelse og spontanitet. Men i vores præstationskultur har vi vænnet os til kontinuerligt at stile efter mere og jage dét, vi ikke har, og det står i skærende kontrast til at være spontane og tilstede i nuet.

- For at mærke liderligheden og glæden ved at nyde nærværet i det seksuelle møde skal vi ned i kroppen. Det er blevet en udfordring for mange. Vi har tendens til at leve i hovedet, siger Christiane Meulengracht.

Skru op for det gode

Christiane Meulengracht har disse gode råd til dig, som sammen med din partner ønsker at tænde sexlysten og genfinde intimiteten i parforholdet.

1. Få styr på prioriteterne

Hvis du, ligesom mange andre, lider af FOMO (Fear Of Missing Out) og samtidig vil gøre noget godt for jer, så brug tid på at overveje, om der er områder, hvor du selv eller I som par kan skære fra. Overfylder man hverdagen med aktiviteter og ‘pligter’ kan det hurtigt fjerne overskuddet til intimitet, ligesom man kan miste kontakten til sig selv og dermed sin partner.

2. Lav et dagligt ’partjek’

Sørg for, at du og din partner har kærestetid hver dag, hvor I er til stede - sammen. Det behøver ikke være mere end 10-15 minutter, hvor I slukker fjernsynet, kigger hinanden i øjnene, holder i hånd og fokuserer på nuet og hinanden.

På det, der foregår lige nu og her i jer hver især. Det er en god ide at sætte fast tid af til det, fx. når I kommer hjem fra arbejde eller børnene er puttet. Det er blot 10-15 minutter - og en investering i din kærlighedsrelation.

3. Drop bebrejdelserne

Er du frustreret over manglende sexlyst hos dig selv eller din partner, så fortæl om dine frustrationer. Men bliv altid på din egen banehalvdel og vær nysgerrig på, hvad din partner oplever, så du er med til at skabe samhørighed frem for at optrappe en konflikt. Dårlig stemning, kritik og følelsen af at skulle leve op til pligter er en sikker intimitets-dræber.

4. Øv dig i at nyde

Mind dig selv om, at du selv bestemmer, om du nyder din hverdag. Nyd det tøj, du har på, gåturen i skoven, den gode kop kaffe osv. Nyd det, du sanser. Når du øver dig i at nyde, er du nemlig godt i gang med at genfinde kontakten med dig selv og din krop.

5. Husk din fysiologi

For lidt eller dårlig søvn, en forsømt krop og lavt fysisk aktivitetsniveau er blandt de største dræbere af sexlysten, for en træt, udmattet og belastet krop og hjerne har en negativ indflydelse på dine stress- og kønshormoner. Overvej om du får den søvn, den kost og den motion i frisk luft, du har brug for.

6. Kvalitet kommer før kvantitet

Husk samtidig, at kvalitet altid kommer før kvantitet. Det er ikke antallet af gange, I har sex, der er det vigtige - det er derimod den nydelse, intimitet og nærhed, jeres samvær (med eller uden samleje) kan være med til at skabe.

7. Vi har forskellig sexlyst

Til sidst er det selvfølgelig også vigtigt at huske på, at vi alle har forskellig lyst. Hvad er der er det rigtige for nogle par, behøver ikke være det rigtige for jer. Og hvad der er det rigtige for dig, behøver ikke nødvendigvis at være det for din partner.