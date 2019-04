Derfor skal du fantasere om andre mænd

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Og og ned - følg med kvindens sexbølger --

Du frygter weekenden, fordi du bare ved, at din mand håber på sex, og allerede det føles som endnu et krav, du ikke orker at leve op til.

Du kan da sagtens klage over, at du ikke er lysten ved at give din kæreste ansvaret, fordi han ikke længere får safterne til flyde. Du kan også kaste skylden på stress, dit job og din smørrebrødsliste-lange række af ting, du føler, du burde ordne.

Det er rigtigt fornuftigt søge efter finde bremsen i begæret, det der hæmmer din liderlighed. På samme måde er det afgørende at finde ud af, hvor speederen sidder.

Og hvad du så derefter gør, er stadig op til dig: Din lyst er dit eget ansvar. Det betyder, at du ikke skal eller må forvente, at nogen kommer og fikser den.

Bevares, du kan godt bede om hjælp, og allerede der har du taget det første skridt i ansvar for egen lyst.

Her er par af sexterapeuten Tracey Cox’ måder, hvorpå du kan få gang i dit eget grundbegær, som - når det er fuldt udfoldet - vil få din mand til at altid se på dig, som Bill Clinton ser på Ariana Grande.

Get you a man that looks at you like Bill Clinton looks at Ariana Grande. pic.twitter.com/I92PnVT3dm — Mr. Ducks (@aceapplebees) August 31, 2018

Tryghed

Har I været kærester længe og bor I sammen, er det ikke hverken unaturligt eller unormalt, at man bliver mere venner og administratorer i 'A/S Familie' og mindre elskere.

Tryghed, samhørighed og intimitet er bløde, rare og smukke ting - de er bare ikke så frække. Og nogle sexforskere mener, at især kvinders libido lider under den trygge dyne af velkendthed og hverdag.

Så hvordan kan du genopdage din mand og måske det eventyrligt sprudlende sexliv fra jeres første tid, da alle hans berøringer gav vellystige ilinger op og ned ad din rygrad, og alle hans ord (ok, nogle af hans ord) magisk åbnede dine porte?

En måde er at se på ham gennem andres øjne, så du pludselig ser, hvem han også er - udover en sød og pålidelig ægtemand.

Måske kan I gå ud sammen og tillade hinanden at flirte lidt, og så kan du med et jag mærke den lille jalousi, når du opdager, at andre kvinder finder ham fascinerende eller charmerende. Du kan pludselig se ham med deres øjne. Et lille stik af jalousi kan vække dit slumrende begær.

Som bonus vil det samme ske for din mand, når han opdager, at du også bliver flirtet med af andre mænd.

For du er ude, så er der intet galt i at flirte med ham den høje i det fancy suit eller den coole bartender. Og der er endnu mindre galt i at fantasere om, hvordan de knalder dig.

Det er ikke utroskab at fantasere frækt om andre (ligesom det heller ikke er forkert at bruge porno). Det er endda også helt ok, hvis der dukker fremmede mænd eller kvinder på din indre skærm, mens du har sex med din mand - whatever gets your juices flowing er fint. Du kan også dele dem med ham, så I i fællesskab udvikler frække scenarier.

Monogami er værst for kvinder

Kedsomhed

I det øjeblik, du mærker din mand indlede sine første forsøg på at lægge op til noget, kan du se hele forløbet foran dig med alle de pinefuldt kedsommelige detaljer. Kærtegn her, gramse der, det stadigt dybere kys, den velmenende og målrettede cunnilingus, dit ditto blowjob, penetration i missionæren, måske en hurtig doggy og så uuuuuuuhhargh… Og godnat.

Det virker sådan set effektivt nok, når I er i gang, men desværre lader din forestilling om det dig helt tør.

Psykolog skyder myte om kvinders sexlyst ned

Måske er det faktisk godt nok til din mand. Få mænd vil klage, så længe sexleverancen er stabil.

Så hvis du vil have noget andet på menuen, må du selv lave det (ja, det er dit ansvar, se indledningen). For hverken din egen eller din mands skyld er revolutioner løsningen. Dels er din mands skrøbelige sind og maskulinitet sårbare overfor voldsomme ændringskrav/forslag, for det kan føles, som om du afviser alt, hvad I hidtil har gjort, som forkert - og som hans fejl.

Prøv i stedet at lave blot en ting om hver gang: Tiden, stedet, rækkefølgen på stillinger, indfør små nye sextricks og berøringer, du har læst om.

Ja, det er måske en smule angstprovokerende, fordi bolden er hos dig, og du tager teten og ansvaret. Men mon ikke din mand hurtigt mærker de friske pust og selv kommer ind i kampen.

Samtale og smag

Din smag ændrer sig med tiden - det er et passende tidspunkt at undersøge den udvikling. Hvad har du brug for mere af, hvad kunne der skrues ned for?

Husk, at de fleste reagerer bedst på positive meldinger, snarere end formaninger: Hvis du fx vil have mere (og bedre) oralsex, så vis din begejstring, når han slikker dig, og klynk om mere, når han rammer rigtigt.

Handler dine lyster om helt nye programpunkter, som du længe har fantaseret om, kræver det en snak, hvor der åbnes op for godteposen stille og roligt: Du kan komme med en udførlig manual med indlejrede regibemærkninger og sige: ‘Jeg vil have, du binder mig, smækker mig og knalder mig som en lille bolledukke.’

Du kan også bløde det lidt op og fortælle om en sexdrøm, du har haft, hvor nogle af de ting indgik. Hvis det resonerer hos ham, og det gør det givetvis, vil han gribe bolden, og så kan I sammen bygge videre på den fantasi og prøve det af i virkeligheden.

Dette vækker kvinders sexlyst

Er du midt i overgangsalderen, kan du være særligt udfordret seksuelt. Mange kvinders sexlyst daler kraftigt som følge af de hormonelle ændringer, der også medfører kropslige forandringer, fx tyndere slimhinder, hvilket kan gøre sex smertefuldt.

Det sidste kan glidecreme og mere forspil og mindre penetrationssex hjælpe på, det første kan en hormonkur (med de sundhedsmæssige risici, det nu indebærer) eventuelt være en løsning for nogle kvinder. Det må du tale med lægen om.