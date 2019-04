Derfor synes du, det er lidt ækelt med den ældre mand og den unge kvinde

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sexologen anbefaler den modne mand --

Et par med en moden mand og en væsentligt yngre kvinde kan også beskrives med knap så neutrale vendinger:

En gammel gris og en gold digger. Underforstået: Han tager hende kun for hendes sprøde krop, og hun er ude efter hans penge.

Vi ved selvfølgelig godt, at der kan være andre motiver bag personernes valg af partner, men mange ser ikke desto mindre ret negativt på relationer, når der er en stor aldersforskel.

Det viser forskning i det videnskabelige tidsskrift ‘Personality and Individual Differences'.

Selv om det er meget udbredt med en lille aldersforskel (både med hensyn til præferencer og faktiske valg), hvor kvinder vil have en smule ældre mænd, der gerne ønsker en lidt yngre kvinde, møder de relationer med større forskel ofte foragt.

En række amerikanske evolutionspsykologer har set nærmere på, hvordan 430 mænd og kvinder betragter forhold, hvor manden er meget ældre (minimum 20 år) end kvinden.

De skulle fx beskrive det som acceptabelt, foruroligende eller ækelt.

Hypoteser

Forskerne forventede, at deltagernes holdninger ville være parallelle med deres egeninteresser. Fx at unge kvinder i højere grad end modne kvinder mener, at et ung-kvinde-med-ældre-mand forhold er ok, fordi unge kvinder så både kan vælge en sexet ung mand og en moden rig mand.

Den modne kvinde ville, ifølge forskernes hypotese, synes, at den type forhold er langt værre, fordi det betyder, den modne får øget og stor konkurrence fra de unge duller.

Ligeledes forventede forskerne det omvendte i forhold til mænd: De unge mænd ville bryde sig mindre om ung-kvinde-med-ældre-mand forholdet, fordi deres chancer for at score unge kvinder vil falde, fordi den rige gamle kommer til fadet.

Og samtidig vil den ældre herre synes, at den type relation er passende, fordi det giver dem lov til at gå efter ungt kød.

Se også: Ung pige: Jeg er vild med modne mænd

Unget

Det viste sig, at de hypoteser delvist faldt til jorden. De unge mennesker i studier var mere imod forhold med stor aldersforskel end de ældre deltagere. Og det gjaldt både mænd og kvinder, som var lige fordømmende.

Det kan skyldes, at unge er mere idealistiske (grundet manglende erfaringer) omkring kærlighed, og at de derfor synes, at den slags forhold er forkerte. Det kan også skyldes, at ældre mennesker bare virker ulækre på de unge, eller at unge har mere at miste i forhold til deres rygte, hvis forhold med stor aldersforskel betragtes som udnyttende.

Og her havde forskerne et kort i ærmerne, idet de samtidig også spurgte ind til deltagernes holdninger til prostitution - udfra den tankegang, at mange netop ser ung-kvinde-med-ældre-mand lidt som et sugar babe-sugar daddy forhold, hvor der indirekte er penge mellem parterne: Man tillægger parret andre motiver end ren kærlighed, det handler mere om udveksling af ressourcer end om gensidig ømhed og omsorg.

De mandlige deltagerne i studiet var over en bred kam mere accepterende overfor købesex end kvinder. Det var mest markant for de ældre, hvor især de ældre kvinder i langt højere grad var fordømmende over for prostitution.

Ydermere fremgår det så, at jo mere man fandt sexarbejde acceptabelt, desto mere syntes man også om forhold med stor aldersforskel. Kvinders fordømmelse af disse forhold kunne langt henad vejen forklares med manglende accept af prostitution. For mænd var der ikke den sammenhæng.

Se også: Mænd vil både have sex med unge sild og gamle koner

Forklaringer

Og hvad betyder det så? Forskerne er lidt i tvivl, for de glemte at spørge deltagerne, hvorfor de har de holdninger til sexarbejde og aldersforskel. Men en mulig forklaring er denne:

En kvinde kan føle sit forhold til mænd truet af rivaler, der er villige til at udveksle sex for andre ressourcer såsom penge, magt, status. Det kan man kalde skruebrækkerteorien, hvor også tøjter, ludere og utro kvinder underbyder den ‘dydige’ kvinde.

Mænd, der ikke bryder sig om forhold med væsentlig aldersforskel, kan have andre motiver. Og her skuffer forskerne fælt ved, at slet ikke komme med bud.

Med lidt god vilje kan der måske findes mulige forklaringer i to teser, som forskerne vil have undersøgt fremadrettet:

Er stor aldersforskel i forhold generelt omgivet af fordømmelse, fordi det minder lidt om incest, som er universelt tabuiseret og betragtet som væmmeligt?

Og hvordan spiller holdningen til aldersforskel sammen med holdningen til andre moralrelaterede emner som utroskab?

Se også: De lækre er mere frisindede

Den bedste alder for en sexpartner

Anden forskning har set nærmere på, hvor gamle vi foretrækker, at vores sexpartnere skal være - og om det ændrer sig i forhold til, hvor gamle vi er.

Klicheen foreskriver, at mænd altid vil gå efter yngre kvinde, helst i 20'erne, mens kvinder som udgangspunkt foretrækker en mand, som er smule ældre end dem selv.

Og det passer - til dels.

Forskerne analyserede data fra 2655 finske mænd og kvinder mellem 18-50 år om deres partnerpræferencer og alderen på faktiske sexpartnere.

Deltagerne skulle svare på to hovedspørgsmål. Hvad er det yngste og ældste, du kan forestille dig, at din sexpartner kan være? Og hvilken alder har dine seneste sexpartnere?

Alderen for den yngste mulige person, man ville overveje at have sex med, steg med deltagernes egen alder.

Der er stor overensstemmelse mellem kvinders alderspræferencer og deres faktiske sexpartnere, i højere grad end mænd, hvilket er tegn på, at det er kvinderne, der er det selektive køn.

For heteroseksuelle mænd steg alderen også på den yngste mulige sexpartner, efterhånden som de selv bliver ældre: 2 måneder for hvert år. For kvinder steg alderen mere brat: 4,5 måneder pr. år.

Hvilket betyder, at når kvinden og manden bliver 50, er der 11 års forskel mellem de to køns alderspræferencer med hensyn til, hvor meget yngre de må være.

Alderen på den ældst tænkelige sexpartner steg også, efterhånden som deltagerne blev ældre, og det fulgte nogenlunde samme mønster for alle grupper, kvinder med en tendens til være klar til sex med mænd, der er ældre med dem selv.

'Resultaterne peger på, at kvinder og mænds sexalderspræferencer udvikler sig forskelligt. Efterhånden som kvinder bliver ældre, følger aldersbegrænsningerne, både med unge og ældre, deres egen alder. Efterhånden som mænd bliver ældre, interesserer de sig for ældre individer, men de bliver ved med at have en interesse i yngre individer,' lyder det i konklusionen.

Helt overordnet ændrer kvinders præferencer sig altså mere i takt med alderen, mens mænd i højere grad vedbliver at holde af yngre kvinder. Samlet set går kvinder hellere efter lidt ældre end lidt yngre, mens mænd går efter lidt yngre.