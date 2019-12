Derfor tænder du ikke på din kæreste mere

Den danske psykolog og parterapeut Frej Prahl fra frejprahl.dk, der har skrevet bogen ‘Tændt - sex i parforholdet fra pligt til lyst', holder ofte foredrag om lyst og ulyst i parforhold. Prahl skriver i den forbindelse blandt andet følgende på Facebook:

'Ifølge en forskningsartikel er ét hjernecenter bemærkelsesværdigt inaktivt, når vi har lyst til sex: Det ventromediale præfrontale cortex.

Man har lavet hjernescanninger på helt almindelige mennesker, imens de har været meget liderlige og på vej mod orgasme. Her kan man registrere aktivitet i det meste af hjernen med undtagelse det center.

Hvad er det så for et center? Det er et center, som er særlig aktivt, når vi tager hensyn til andre, Når vi forsøger at gøre det, vi tror, vi bør gøre. Vi kan se, at mennesker, som har skader i det center, bliver ubehøvlede, uforskammede og… liderlige. Er du i tvivl om dit center er tændt?

Hvis du kan iagttage ét af følgende tankemønstre, er det bevis på, at centeret er aktivt:

'Jeg burde have mere lyst. Er der noget i vejen med mig?'

'Nu har han ikke fået noget flere uger. Jeg har så skide dårlig samvittighed!'

'Hun henvender sig flere gange, men jeg kan simpelthen bare ikke få det i gang! Lysten kommer ikke. Hvad er jeg for en mand?'

'Hmm.. Måske skal jeg bare gøre det for hans skyld?'

Hvis sex bliver noget, man skal give den anden, ud af dårlig samvittighed, skyld, skam eller forventningspres, er lysten en sjælden gæst. Kvinder kan godt have sex for andres skyld, men aldrig lyst for andres skyld. Selvfølgelig kan lysten dukke op for nogen efter lidt rokken. Men det er ikke et optimalt udgangspunkt.

Hermed har du fra den mest hardcore videnskab et carte blanche til at smage lidt på din egen grådighed, egoisme og hensynsløshed. Måske smitter det af på lysten.'