Det betyder det, når han siger: Lad os tage det lidt med ro

Du har store fordele ved ikke bare at have kæreste-speederen i bund

Sommerfuglene blafrer, dine tanker er konstant på din nye kæreste, du vil have mer’, mere, MER’!

Og så får du den der mavepuster fra ham: ‘Lad os tage det lidt med ro..!'

Hvad filan mener han egentlig med det?

Det får du svaret på herunder, hvor kærlighedscoach Susan Winther kommer med et bud på, hvad der ligger bag bremseklodsen, og hvordan du kan tackle det.

Først og fremmest fastslår Winther, at et forhold, der begynder som 100 meter sprint med store brusende følelser og tilhørende store planer fra dag et, kan dø lige så hurtigt. Fuld fart i overhalingsbanen er ikke nødvendigvis vejen til et succesfuldt langvarigt forhold. Der kan være mange gode grunde til at gå langsommere frem.

Usikker

Når det så er sagt, er der flere mulige forklaringer på, hvorfor han slækker på speederen.

- Når man foreslår, at man tager det roligt, skyldes det ofte, at man er usikker på sit eget engagement i forholdet. Måske er man tidligere blevet såret dybt. Og ved at gå roligt frem sikrer man sig, at man er helt tryg og på fast grund, før man tager næste skridt i forholdet, siger Winther, der forklarer, at det giver god mening, at man er lidt forsigtig, så man ikke ender sammen med en person, som ikke er god for en.

Omvendt kan ‘lad os tage det lidt med ro’, være tegn på, at han slet ikke er interesseret i et fast forhold, ligesom det kunne tolkes som en måde at sætte forholdet på pause:

- Han vil måske trippe rundt i udkanten af forholdet, så han ikke kan holdes følelsesmæssigt ansvarlig. Forholdet er primært seksuelt, og han har ingen planer om, at det skal være mere end det.

Så selv om ønsket om at tage det lidt med ro, kan være en dårlig undskyldning, er der fordele ved at ikke kaste sig hovedkulds ind i kæresteriet, mener Susan Winther.

- De der orkanagtige romancer er født til undergang. De er bygget på liderlighed, illusioner og fantasier, lyder det fra Winther, der fortæller, at fordelen ved ikke at lade sig føre med af hvirvelvindene for hurtigt, kan betyde, at man med et vist overblik kan se, hvad forholdet egentlig har af potentiale.

Også god ide for dig selv

Det er især en god ide i forhold til at tage det stille og roligt på det seksuelle plan, mener Winther:

- I det stormombruste passionerede forhold svækker begæret vores dømmekraft. Og ved at tage det med ro, modereres den seksuelle tiltrækning, så vi har tid til at tænke os om og bedømme den nye kæreste.

Og ved at give dig selv mere tid til at bygge en holdbar samhørighed, får du også mulighed for at se på pålideligheden og på vedvarenheden - hvilket netop er forskellen på et uforpligtende forhold og et langvarigt forhold:

- Ved at lade forholdet modnes langsomt får man udviklet de grundliggende elementer, som en relation skal have, for at den kan blive langvarig.

Så fordelen, ved at han beder om at tage det lidt mere med ro, er, at du så kan kan få tid og ro til at finde ud, hvem han er, og hvem I kan blive som par.