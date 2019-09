Det betyder rengøringen for dit parforhold

Statistik peger på, at fordelingen af huslige pligter har indflydelse på, om man skilles eller ej. Terapeut mener dog, at din indstillingen er afgørende

Husker du at tage din del af slæbet derhjemme, er der større sandsynlighed for, at I IKKE går fra hinanden.

Det er en af konklusionerne i nyt danske studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

‘Par, der ikke deler det huslige arbejde ligeligt, har langt større risiko for at gå fra hinanden', hedder det i undersøgelsen, som har set på, hvor mange minutter danske mænd og kvinder i heteroseksuelle parforhold har brugt på husarbejde henholdsvis hver især og tilsammen.

Data fra danske pars tidsforbrug i 2001 og 2008 viser, at der i 2008 var større risiko for, at parret ville gå fra hinanden inden for fem år, hvis enten manden eller kvinden brugte mere tid på husarbejdet end partneren, end tilfældet var i 2001.

Dog viser studiet også, at den bedste fordeling i forhold til skilsmisser er, hvor manden tegner sig for 40 procent af tiden brugt på huslige pligter.

‘Det kan ikke ud fra studiet konkluderes, at man er mere tilbøjelig til at blive sammen, hvis man begynder at lave lige så meget som sin partner. Men man kan konkludere, at par, der deler husarbejdet meget ulige, har større risiko for at gå fra hinanden', lyder det i studiet.

Indstilling

Psykolog og parterapeut Frej Prahl har denne tolkning af studiet, som for ham handler langt mere om indstilling end fordeling:

- Det vigtige er ikke, om vi er forskellige i forhold til vores standarder for huslige pligter. Det vigtige er, hvordan vi får kommunikeret vores ønsker og behov ud. Hvis jeg forestiller mig, at min partner BURDE tage opvasken, smøre madpakker, gøre rent med videre, vil mit tonefald blive bebrejdende, når min partner ikke lever op til min forestilling.

- Hvis jeg derimod anerkender, at min partner er forskellig fra mig og måske ikke har de samme standarder eller rengøringsvaner, kan jeg formulere mig meget mere overbærende.

Ifølge Prahl er det klart, at huslige pligter bliver et stridspunkt mellem par i dag. Hverdagen er som regel super travl. Børn skal hentes og bringes. Karrierer skal passes og så videre.

- Men vores indstilling til partneren kan hurtigt gøre ondt værre. Mange kan finde på at sige ‘når man er i en familie, så er det mindste, man kan forlange da at x, y z.’ Vi bringer alle sammen nogle forventninger med ind i vores par-relation. Forventninger til hinanden, både af praktisk og følelsesmæssig karakter, siger Prahl.

- Hvis vi forestiller os, at vores partner BURDE leve op til disse forventninger, bliver vi hurtigt skuffede, bitre og bebrejdende. Og hører vores partner bebrejdelsen over igen ikke at have tømt skraldespanden, vil partneren lynhurtigt blive defensiv: ‘Jamen du sætter heller aldrig tingene i opvaskemaskinen!’ Og så har vi en magtkamp i gang.

Prahl mener, at hvis man i stedet for kan nå frem til den erkendelse, at ‘min partner bør IKKE leve op til alle mine forestillinger', kan man servere sine ønsker på en helt anden og ikke bebrejdende måde.

- Det er jo ikke, fordi vi skal give slip på vores forventninger. Vi skal bare huske, at vores partner er forskellig fra os og derfor ikke BØR leve op til dem.

