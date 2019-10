Det er godt for sexlivet at være lidt selvoptaget i sengen

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sådan er mandens seksuelle selvtillid --

Narcissisten har ikke noget godt ry: Selvoptaget, selvretfærdig, utro og en lille smule storhedsvanvittig.

Men ny forskning viser, at de narcissistiske træk ikke udelukkende er forbundet med negative ting. Faktisk ser det ud til, at en smule narcissisme er godt for sexliv og lykke.

I to delstudier med over 1000 tyskere og amerikanere undersøgte forskerne, hvordan narscisistiske træk hænger sammen med seksuelle funktioner (orgasme og potens), genitalt selvbillede (hvad man synes om sine kønsdele), hvor god man selv synes, man er i sengen, samt tilfredshed med parforholdet og livet som sådan.

Deltagernes seksuelle narcissisme var i fokus. Den består af fire dele:

Seksuelt ret: Jeg er berettiget til sex på jævnlig basis.

Lav seksuel empati: Når jeg er i seng med nogen, tænker jeg ikke så meget over, hvad de føler.

Seksuel udnyttelse: Hvis jeg var konge/dronning for en dag, ville jeg dyrke sex med, hvem jeg ville.

Seksuel storhedsvanvid: Jeg ved fuldstændig, hvordan man tilfredsstiller en partner.

Sammenhænge

Dette er de interessante sammenhænge, som forskerne fandt:

Seksuel narcissisme er for både mænd og kvinder forbundet med bedre seksuelle funktioner såsom at blive nemt ophidset og at få orgasme.

Det hænger også sammen med bedre genitalt selvbillede, men mest for kvinder.

Går man længere ned i analysen, ser man følgende sammenhænge:

Følelsen af at være en superelsker hænger for både mænd og kvinder især sammen med bedre seksuelle funktioner og genital selvbillede og tilfredshed med livet.

Desuden er ‘sex er min ret’-følelsen forbundet med bedre seksuelle funktioner (som orgasme og ophidselse), men kun for kvinder.

Det kan forklares med, at kvinder, der tør og kan kræve eller spørge om det, de har brug for, begår sig bedre seksuelt i en kultur, hvor manden ellers bestemmer seksuelt. Mens det hos en mand næsten kan virke lidt voldtægtsagtigt at hævde en 'ret', er det hos en kvinde mere et udtryk for de seksuelle behov, der ellers risikerer at blive undertrykt kulturelt.

Der var dog også entydigt negative sider ved seksuel narcissisme.

Personer, som har lav sexempati, og personer, der scorer højt på seksuel udnyttelse, har ikke overraskende mindre tilfredsstillende forhold.

Den kendte amerikanske sexforsker og forfatter Justin Lehmiller (som ikke var med til at lave undersøgelsen) har tidligere været inde på nogle af de samme tanker:

- Der må være en gylden mellemvej, der er optimal for både at vedligeholde sexlysten og vedligeholde et sundt parforhold. Hvis du kun er fokuseret på din partner, kan det nok være, at du er en god elsker, men dine egne seksuelle behov bliver måske ikke opfyldt.

- Måske burde vi alle sammen - uanset køn og tilknytningsstil - være bedre tjent med arbejde os hen imod midten: Vær investeret i partnerens nydelse, men ikke på bekostning af dine egne behov.

