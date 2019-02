Det giver din kæreste lyst til utroskab

Har din kæreste været lidt af en lort eller bare overset dig, er der større sandsynlighed for, at du overvejer at knalde med den lækre kollega.

Selvfølgelig er der individuelle og personlige faktorer på spil, når man vælger at være utro, men ny forskning peger på, at det i høj grad også kommer an på, hvordan partneren opfører sig.

Forskerne peger på, at vi får opfyldt behov for intimitet og kærlighed i det langvarige forhold, og derfor gør vi også en del for at beskytte det mod truslen fra tiltrækkende fremmede. For eksempel har studier vist, at personer i parforhold er mindre opmærksomme på alternative partnere, underbedømmer deres udseende og generelt viser dem mindre interesse. Bevidst eller ubevidst vælger vi at holde fokus fra de potentielle andre partnere.

Ikke desto mindre florerer utroskab. Og selv om studier har vist, at utro personer har visse fælles personlighedstræk som narcissisme og en undvigende tilknytningsstil (hvor man vægter sin uafhængighed og selvstændighed over forholdet) og en åben socioseksualitet (hvor man er åben over for uforpligtende sex), er det selvfølgelig ikke det eneste, der har betydning for, hvorfor man er utro.

Parforholdets kvalitet og partnerens opførsel har afgørende indflydelse. Derfor satte de israelske forskerne sig for at undersøge netop de trusler mod parforholdet.

Har interne trusler mod parforholdet (som en kritisk parter, der ikke giver opmærksomhed) betydning for, om man mindsker sin motivation for beskytte forholdet mod eksterne trusler i form af attraktive alternative partnere?

Eller på mere mundret dansk: Hvis din kæreste opfører sig dårligt, er du så mere åben over for flirt med fremmede?

Eksperimenter

Forskerne lavede fire eksperimenter:

Folk i parforhold udfyldte et online-spørgeskema, som handlede om, hvorvidt de var blevet såret af eller skuffet over kæresten for nylig. Samtidig angav de også, hvor stor sexlyst de havde til deres kæreste, og hvor meget de havde fantaseret om og flirtet med alternative partnere.

Det viste sig, at interne trusler mod forholdet (f.eks. at være såret af eller skuffet over kæresten) var forbundet med mindre sexlyst til vedkommende, hvilket så også var forbundet med større sexlyst til andre.

Det andet eksperiment undersøgte, om der var en kausal forbindelse mellem interne trusler og åbenhed over for eksterne trusler mod parforholdet, altså større lyst til sex med fremmede.

Deltagerne skulle beskrive en gang, hvor deres kæresten havde såret dem, eller en typisk dag i deres liv.

Derefter bedømte de deres sexlyst til kæresten samt billeder af attraktive personer af det modsatte køn. De skulle trykke ja eller nej i forhold til spørgsmålet: Kunne du forestille dig denne person som en potentiel partner uanset dit nuværende parforhold?

Resultaterne viste, at når deltagerne genkaldte sig negative oplevelser i forholdet, havde de mindre lyst til egen kæreste, hvilket var markør for større interesse i alternative partnere.

I de sidste to eksperimenter blev deltagerne udsat for en intern trussel i parforholdet, og derefter blev de introduceret for attraktive fremmede, som bad om hjælp til en opgave.

Det viste sig, at personer, der havde oplevet truslen, var meget mere flirtende og brugte længere tid på at hjælpe den fremmede.

Forskerne konkluderer: Sårer kæresten dig, får du mindre lyst til vedkommende seksuelt og retter opmærksomhed mod mere lovende partnere.

Et middel til at mindske det problem, som ellers kan føre til utroskab, er at lære at tilgive eller fokusere intimitetsfremmende adfærd i forholdet. Men alligevel reagerer mange ved at distancere sig fra kæresten i stedet.

Man kan også tolke det således, at man bruger flirten og lysten til sex med en fremmed som en måde at bearbejde og tackle sine sårede følelser på.