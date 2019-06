Det har onanipigerne tilfælles

-- Over artiklen relateret arkivsex: Sexstjernenes onanivaner --

Videnskaben har forstået, at onani er både sundt for krop og sjæl, ligesom forskerne også har set en sammenhæng mellem et godt sexliv og et aktivt onaniliv.

Så for at finde ud af, hvad der kendetegner kvinder, der masturberer, fik to kvindelige forskere fat i 425 tyske kvinder i et bredt aldersudsnit (16-58) og udspurgte dem om sex- og onanivaner.

Næsten alle kvinderne rapporterede, at de har prøvet onani på et eller andet tidspunkt i livet, og flere end otte ud af ti kvinder gør det jævnligt. Gennemsnitsalderen for masturbationsdebut er 14 år.

Mere end halvdelen onanerer mindst en gang om ugen (26,3 procent to-tre gange ugentligt og 26,3 procent en gang om ugen), 7,6 procent gør det hver dag og 2,4 procent flere gange om dagen. Især de flittige onanister angiver afstresning som en grund til onanien.

Sextilfredse kvinder onanerer mere

Nogle faktorer gør sig gældende blandt kvinder, der onanerer, i forhold til kvinder, som onanerer sjældent eller slet ikke:

De har et bedre kropsbillede.

De får oftere orgasmer ved onani.

De er åbne overfor nye oplevelser.

De får oftere orgasme ved penetrationssex.

Selv om 91,5 procent af kvinderne melder, at de har haft solosex, mens de har en partner, er onani mest brugt, når de er single. To tredjedele masturberer mindre, når de er i et forhold, 9,4 procent gør det oftere, mens hver fjerdes onanivaner ikke påvirkes af forholdsstatus.

De cirka fem procent af kvinderne, som aldrig onanerer, melder disse to årsager: ‘Jeg føler faktisk aldrig sexlyst’ og ‘sex er en partnerting'.

Andrea Burri er hovedforfatter bag det nye onanistudie. Foto: Linkedin/Andrea Burri

Teknik

Studiet zoomede også ind på deltagernes onaniteknik. Især en kombination af klitoris- og vaginalstimulation er udbredt, og langt de fleste kvinder bruger næsten altid den samme teknik, ligesom tre ud af fire altid ligger på ryggen. Solo analleg er lidet udbredt.

Desuden fremgår det af undersøgelsen, at hver anden kvinde altid får orgasme ved autoerotik. Og pudsigt nok angiver også cirka halvdelen af kvinderne, at de foretrækker vaginalsex frem for onani. Hver femte foretrækker onani fremfor kærestens fingre eller tunge.

Liderlig

Andrea Burri og Ana Carvalheira fra Institute of Sex Counselling and Sexual Sciences (ISCSS) i Zürich, Schweiz spurgte også kvinderne, hvorfor de onanerer. Her var de tre hyppigst angivne forklaringer: ‘når jeg er liderlig’ (75 procent), seksuel tilfredsstillelse (70 procent) og for at slappe (44 procent).

Kvinder gladere for autoerotik end for sex

De fire hyppigst brugte sexfantasier blandt onanipigerne er kæresten (42 procent), en fremmed mand (32 procent), en mandlig bekendt (27 procent) samt at være forsvarsløs og overmandet (21 procent). Ni procent melder om en så kinky fantasi, at de ikke vil fortælle forskerne om den.

Til Ekstra Bladet fortæller Andrea Burri:

- Vi var faktisk overraskede over, at så mange kvinder onanerer. Både når de er singler, og når de er i forhold. Samtidig er det også en vigtig pointe i studiet, at kvinderne onanerer på så mange forskellig måder og af så mange forskellige grunde.

- Også det faktum, at onani ikke nødvendigvis er en erstatning for sex, synes jeg, er både interessant og positivt, siger Burri, der lægger sig i halen på andet nyt studie, der har peget på, at onani ikke blot er en erstatning for partnersex, det er i høj grad også en måde at slappe af på.

I 2017 lavede den danske sexshop belugi.dk en ret sober undersøgelse om danske kvinders onanivaner. Den pegede også på, at danske kvinder bruger onani som en måde til at slappe af, og fordi det i sig selv er dejligt.

