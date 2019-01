Det her hyggede I jer med i 2018

Med udgangspunkt i mest solgte stykker sexlegetøj til par i 2018 giver sexlegetøjsekspert Joanb dig en god ide om, hvad der vil hitte hos sexlegetøjsglade par her i 2019.

- At danske Sinful.dk kunne sælge flere end 20.000 julekalendere henvendt til par i løbet af to måneder op til jul, så årets julekalender nåede at blive shoppens mest solgte parprodukt i 2018, viser, at alle typer af bokse, gaveæsker, julekalendere mv med forskellige typer af sexlegetøj og erotiske produkter for alvor er på fremmarch her i Danmark. En udvikling, der giver rigtig god mening - og som uden tvivl vil fortsætte her i 2019, spår sexlegetøjsekspert Joanb.

Hun mener, at flere par, når sexlegetøjet først findes frem, kombinerer forskellige produkter på kryds og tværs af hinanden. Og da de her bokse ofte er sammensat ud fra et lidt mere bestemt tema, der fx kunne være blid bondage og s/m, så indeholder de produkter til rigtig mange former for leg indenfor genren.

- Så pludselig er der ingen som helst grund til at forlade sengen i løbet af weekenden - ligesom indholdet kan hjælpe til at åbne døre til helt nye former for sexlege i parforholdet, siger bloggeren, der har testet begynderboksen My First One her.

Joanb, der er mor til tre og har arbejdet med sexlegetøj i 20 år, påpeger, at man som regel sparer rigtig mange penge ved at købe bokse med sexlegetøj fremfor at købe produkterne enkeltvis.

20.000 kvinder har sikret sig orgasme med årets sexlegetøj

Seksuel sanseleg og mere behagelig sex

En anden tendens i forhold til produkter til par handler, ifølge Joanb, om at opnå noget mere behagelig og tilbagelænet sex:

- Der er jo ikke os alle, der er slangemennesker, og de fleste har da også prøvet at dyrke sex i stillinger, der enten giver krampe, eller måske endda decideret gør ondt. Fordi man bare ikke ligger godt - og det kan altså tage toppen af lysten, siger Joanb, der har testet et sexmøbel, der hjælper med stillinger og gør dem mere orgasmeeffektive.

Maria fra webshoppen Alor.dk forklarer her, hvad sexpuder kan i den forbindelse:

- Årets mest sælgende produkter til par hos Alor.dk er såkaldte positionspuder, der bogstavelig talt understøtter ens krop i forbindelse med forskellige sexstillinger - og den pude, der har solgt klart bedst, er vores hjertepude. Måske fordi, den udover at være effektiv i brug, også er sød og dekorativ at have liggende på sengen, når man ikke lige dyrker sex, siger Maria.

Maske

Sexnetto.dk ejes af Jan Jacobsen, som mange nok kan huske fra den navnekrig, manden førte med Dansk Supermarked. Han oplyser, at et såkaldt blindfold ved navn Blind Love Mask har været en ægte storsælger i 2018 til par.

- At Sexnetto har solgt rigtig mange blindfold masker i 2018, hænger nok sammen med hele Fifty Shades bølgen, der stadig skaber efterdønninger, siger Joanb.

- Rigtig mange par, der er inspireret af bøgerne og filmene, har i de senere år leget med forskellige former for bondage og blid s/m. Og også forskellige former for sex- og sanselege, hvor han eller hun berøves fx syns- og høresansen - eventuelt kombineret med at blive fastspændt til sengen.

- Det vil formentlig også være den type af nye sexlege, som mange par vil få på repertoiret her i løbet af 2019, siger den kvindelige sexlegetøjsekspert fra joanb.dk.