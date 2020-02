Det siger dit pornoforbrug om dit forhold

Er porno godt eller skidt for et forhold?

Juryen har voteret i årtier, eksperter og forskere har været uenige, og journalister har således med jævne mellemrum konkluderet snart det ene og snart det andet.

For at rydde op i misforståelser og metodiske uklarheder har forskere genanalyseret 30 store amerikanske befolkningsundersøgelser, der strækker sig tilbage til 1973 og frem til 2014.

Man så på gifte og ugifte pars pornoforbrug og kvaliteten af deres parforhold.

Dette er, hvad forskerne kom frem til:

Helt overordnet var der enten ingen sammenhæng mellem pornoforbrug og kvaliteten af parforholdet. Eller også var sammenhængen, at det var forbundet med dårligere parforhold, at deltagerne så porno, og det uanset køn og om de var gift eller ugift.

Pornobrug var så godt som aldrig et signal om, at forholdet var godt.

Uklart

Så kan man altså konkludere, at du får et elendigt forhold, hvis du ser porno?

Nej, så langt fra, ifølge forskerne, der ikke mener, man kan drage klare konklusioner i forhold til kausalitet.

Det kan nemlig lige så godt forholde sig således, at personer, som er utilfredse i forholdet, søger mod pornoen. Eller at det er en gensidig påvirkning, hvor dårligt forhold fører til pornoforbrug, som forværret forholdet og så videre.

En minoritet blandt de mange tusinde amerikanske par i undersøgelserne ser porno sammen, og her peger tallene på, at det kan være godt for kommunikationen og det fælles sexliv.

Derudover er der hele temaet omkring deltagernes indstilling til porno, der kan påvirke resultaterne. Andre studier har nemlig vist, at er man religiøs og/eller har et moralsk fordømmende syn på pornografi, betragter man også eget forbrug som problematisk, Og det kan påvirke parforholdet negativt.

Desuden er der så selve 'forbrugssituationen' omkring pornoen. Nogle af forskerne antager, at det ikke er selve pornoen, der kan påvirke forholdet, men derimod den medfølgende onani.

Altså: Når man har onaneret (til porno eller ej), er man måske mindre fokuseret på partneren (som måske endda er jaloux på pornoen), hvilket kan give problemer i relationen.

Tildigere studier har peget på, at de fleste har et uproblematisk forbrug af porno, og at de ser porno, fordi det giver dem… nydelse.

