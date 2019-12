Det siger fælles hjerterytme om jeres sexliv

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Bliv super-elsker med Signe --

Når sex er sådan rigtig godt, du ved, når det føles, som om I er i fase som i en dans, hvor I instinktivt følger hinanden og synkroniserer åndedræt, puls og hjerter, er det ikke kun noget, du bilder dig ind, og ikke kun noget, der sker i sengen.

Ny forskning peger på, at par, som synkroniserer på et rent fysiologisk plan, også har større følelsesmæssig nærhed og intimitet - og bedre sexliv.

56 kvinder og mænd i parforhold deltog i en række laboratorie-eksperimenter, hvor de først udfyldte en række spørgeskemaer om seksuelle funktioner og tilfredshed med sex og samliv.

I selve eksperimentet sad parret overfor hinanden med en meters afstand. Begge var koblet på en EEG-måler, som registrerer hjerterytmen.

Derpå udførte parret så nogle øvelser, der er designet til at sætte gang i forskellige følelser.

Først fem minutter med lukkede øjne for at falde helt til ro. Så fem minutter med ubrudt øjenkontakt, der skal forhøje stressniveauet lidt. Til sidst fem minutter med spejløvelser, hvor parret tavse skulle spejle hinandens bevægelser.

Synkron

Forskernes analyser viste så, at nogle par synkroniserer deres puls under især spejløvelserne, og de par er også mest tilfredse med deres sexliv.

Det så også ud til, at kvinden i lidt højere grad fulgte efter eller afspejlede mandens fysiologiske reaktioner.

Om et godt sexliv fører til, at de synkroniserer uden for sengen også, eller om den fysiologiske synkronisering giver et godt sexliv, er uklart, men mon ikke det en proces, hvor tingene påvirker hinanden?

Samtidig kan det også forholde sig således, at par, der synkroniserer, er mere empatiske og/eller i stand til at læse hinanden signaler. Hvilket også er en markør for et godt sexliv.

