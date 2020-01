Det skal du gøre, når sex keder dig

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sådan booster du passionen i jeres forhold --

Sex kan være det sjoveste og mest transformerende lækre, du som menneske kan opleve.

Det kan også være kedeligt.

Du kan måske synes, at det er din partners skyld, når han gentager de samme stillinger i samme rækkefølge på det samme tidspunkt hver gang. Så du egentlig hellere vil blunde foran tv’et.

Men man er altid mindst to om sex, hvilket betyder, at din egen rolle, din egen indsats og indstilling er afgørende for, om sex bliver sjovt og udfordrende og frækt, eller om det mere er som Tipslørdag fra en trist og råkold, nordengelsk provins. 1-0 til ham efter en masse formålsløs famlen og prusten.

Den amerikanske par- og sexterapeut Isadora Alman fortæller, hvad du (og din partner) kan gøre, når kedsomheden indfinder sig.

1. Same-same and not different

Din kærestes (og din) modus operandi er blevet så genkendelig, at du kan dem i søvne. Først kærtegner han dig der, så piller han dig her, hvorpå han stimulerer dig et tredje sted.

Den eneste overraskelse er, at han tilsyneladende ikke opdager, at det ikke tænder dig og da slet ikke i den rækkefølge.

Løsning: Fortæl din partner, at i aften er det dig, der står for programmet. Du vælger nogle andre tiltag, som han også kan inspireres af på sigt. Måske lister du en vibrator ind i legen, måske vil du kun slikkes på kønslæberne og slet ikke på brysterne. Måske vil du bindes lidt. Måske vil du i højere grad styre tempo og retning og lade ham være passager.

2. Hopper over, hvor gærdet er lavest

Når man har været sammen gennem længere tid, finder man frem til de mest effektivive sexløsninger. Man ved, hvilke knapper der skal trykkes på og hvornår. Sex kan således blive en praktisk forestilling, hvor orgasmen sikres under mindst mulig anstrengelse.

Dejligt, men også kedeligt.

Løsning: Indled en samtale en dag, hvor I begge har tid og er afslappede og konflikterne ikke lurer lige om hjørnet. Kom med nogle ideer og forslag, der ikke fremstår som bestillinger og krav, men som nye sjove muligheder for leg.

En effektiv måde at bryde det lidt for effektive sexmønster er at skifte sted for udfoldelserne. Det sætter automatikken på pause og tvinger nye metoder frem.

Kunne du tænke dig at have sex i det fri? Har du lyst til at gå i bad med mig?

Du kan også bare selv tage teten og påbegynde sexlegene på uvante steder. Din kæreste vil måske blive overrasket, men det er heller ikke det værste, der kan ske.

3. Du får ikke, hvad du har brug for

Mens de to første kedsomhedssex-situationer mest drejede sig om, at I ikke udfordrer hinanden, men bare gentager de sædvanlige ting, er denne lidt mere alvorlig: Du keder dig i sengen, fordi du ikke får, hvad du har brug for.

Han slikker dig ikke (længe) nok. Han vil ikke prøve analsex. Du tænder på fremmede mænd. Han tager dig ikke som en Christian Grey på steroider.

Løsning: Find bøger, film, artikler om det, du nu har brug for. Bed ham læse/se det, eventuelt sammen. Fortæl, hvorfor det tænder. Mon ikke I i fællesskab kan finde løsninger.

Og de løsninger er blandt andet at dele fantasier. Det er i sig selv voldsomt ophidsende at tale om, og I kan måske udvikle lidt på idéerne, mens I har sex. Nogle af disse fantasier kan man så eventuelt forsøge at udleve. Måske som en slags rollespil, måske IRL med en fremmed person, hvis det nu er den vej, fantasierne bringer jer ned ad.

Ovenstående er lettere skrevet end gjort, for sex er det mest sårbare rum, vi har. Det betyder, at alle ændringsforslag kan virke som sårende kritik og ikke som ideer til fælles sjove lege.

På samme måde kan du føle dig afvist og såret, hvis din partner ikke synes om dine tanker. Så vær varsom, tag små skridt og vis masser af hensyn.

