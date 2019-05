Det sker, når din kæreste siger nej til sex

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sexkontrakten kan få sexlivet tibage på sporet --

Du lægger op til sex, din kæreste er med på den, og alle er glade og fro. Men hvad sker der så, når sexinitiativet afvises?

Det er aldrig rart at blive afvist seksuelt af kæresten. Og nu har forskere fundet ud af, at det tager op til to dage at komme over det.

Omvendt: At blive modtaget med et ja holder en dags tid.

115 canadiske par deltog i studiet ‘Responses to sexual advances and satisfaction in romantic relationships: Is yes good and no bad?’

Forskerne ville blandt andet undersøge, hvilken betydning det har at blive afvist, samt hvilken effekt det har at blive begæret af kæresten.

I og med at de fleste studier viser, at et parforhold fungerer bedst, hvis sexlivet er nogenlunde stabilt, samt at eftergløden af sex holder op til to dage, er der en interessant udfordring i, at andre undersøgelser peger på, at hver andet sexinitiativ i et fast forhold bliver afvist.

Negativt

Forskerne havde den hypotese, at afvisninger, uanset om det er en selv og eller partneren, som siger nej, har negativ effekt. Den, der afviser, får fx skyld, mens den, der bliver afvist, føler sig fx mindre begæret. Men samtidig ved man også, at det at modtage et sexinitiativ kan få folk til at føle sig attraktive og begærede, uanset om man siger ja eller nej.

I 21 dage førte deltagerne dagbog over deres sexinitiativer og deres sexafvisninger. Tog de eller kæresten initiativ til sex, og blev det accepteret eller afvist? Samtidig skulle deltagerne også hver dag angive, hvor tilfredse de var med sex- og samlivet.

Resultaterne taler et tydeligt sprog, som de fleste i parforhold kan forstå:

Bliver dit sexinitiativ accepteret, er du på dagen mere tilfreds med både dit forhold og dit sexliv. Det øger også tilfredsheden dagen efter, men dette studie kunne ikke finde data, der viser, at det gælder efter 48 timer.

Omvendt viser det sig, at det mindsker tilfredsheden med sexlivet i 48 timer, når man får sit sexinitiativ afvist.

Det indikerer, at selv om den mulige gevinst ved tage et sexinitativ er høj (hvis det accepteres), kan omkostningerne være længerevarende, hvis det afvises.

Ifølge forskerne går det fint i tråd med psykologiske undersøgelser, der peger på, at negative oplevelser har større betydning end positive.

Desværre betyder det så, at det kan føles som en (for stor) risiko at tage initiativ til sex, hvis man er usikker på, om det vil blive modtaget positivt, så man holder op med at sende signalet ‘skal vi have sex?’ Hvilket så kan medføre mindre intimitet, samhørighed og glæde, som sex ellers ville kunne give. Og så har vi en ond cirkel.

Initiativ

Men hvad betyder det så at være målet for kærestens sexinitiativ? På dagen var det faktisk forbundet med større tilfredshed med sexlivet - uanset om man sagde ja eller nej. Det øger simpelthen følelsen af at være attraktiv og begæret. Endda i op til 72 timer.

Som altid skal der tages forbehold ved denne type videnskabelige studier: Få deltagere og en del af effekterne ret små.

Den mest markant effekt viser, at det at få accepteret eller acceptere et sexinitiativ øger glæden ved sexlivet på dagen. Altså: Dyrker du sex, bliver du glad for dit sexliv - og det er næppe en revolutionerende opdagelse...

Den svære afvisning

Seksualrådgiver Michael Loua kommer med en række anvisninger til, hvad parret kan gøre i en klassisk situation:

Parret ligger i sofaen. Alt er godt. Han begynder at ae hendes nakke og blidt massere hendes skuldre. Og allerede her begynder hun at stivne - for hun tænker, åh nej er dette begyndelsen til forspillet? Og måske bliver han ked af den afvisning, der ligger i hendes forkrampelse.

- Hun skal sige: Ahhhh, det er lækkert, bliv ved, det er lige hvad jeg trænger til, men skat, jeg er helt færdig, jeg er vild med dine kærtegn, og du er så god til at massere, men jeg tror ikke, jeg er bygget til mere lige nu.’

Vi ved ikke, hvad han vil, ham i sofaen, påpeger Loua. Hvis han vil være god og har lyst til at massere hendes trætte skuldre, er alting godt.

- Så kan han på et tidspunkt sige: 'Nu gider jeg ikke mere, eller mine hænder er trætte. Ryk dig lidt, så jeg kan ligge ved siden af dig.' Og så kan de ligge der og nyde at være tætte.

Men hvis manden vil have mere, altså hvis han i virkeligheden vil sex, så er det jo hans ego, der maser sig på, og sådan nogle ego'er kan godt være lidt støjende, påpeger Michael Loua:

- Så er hun ikke rigtig med i hans egos kalkulationer. Og hvis ikke egoet får, eller ikke kan vente, så er der ballade, og så bliver han sur eller vred over afvisningen. Så må han sige 'hej ego, det er ikke din tur i aften, ærgerligt, men sådan er det!' Så må han tage en spiller eller surfe porno eller gå en tur eller tænke på noget andet. Det går over!

Den gode reaktion er at interessere sig for, hvad hun fortæller og måske undersøge, hvad det dækker over, og om hun fx er nede for tiden, anfører seksualrådgiveren:

- Altså, være en god og omsorgsfuld partner, hvor gevinsten er at lære sin elskede bedre at kende. 'Hej ego, fuck af med dig, der sker noget andet nu,' skal han sige. Så bliver kontakten uforpligtende for hende, som i forvejen er mast, og så får hun fred i sjælen, og så sættes der ind på tillidskontoen.

Den dårlige reaktion er at blive fornærmet:

- Og så går det galt. Hvis han bakker og siger 'så kan det fandme osse være lige meget', så laver han virkelig ged i den. Så får hun skyldfølelse over at sige nej, hvilket hun har 100 procent ret til, og så får de en konflikt, og så får han mere afstand i stedet for mindre afstand.