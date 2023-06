I Ekstra Bladets nye podcast 'Kvart i sex' afslører sexologerne Amanda Lagoni og Asgerbo, hvad der på et splitsekund får dem til at miste lysten til sex totalt

Kun i Ekstra Bladet

- En lort på maven.

- Eller i munden.

- Aaaad! Folk må gøre, hvad de vil. Nogle synes jo, det er lækkert, men jeg synes, det er vildt ulækkert.

De to praktiserende sexologer Amanda Lagoni og Asgerbo er uden diskussion enige om, at sex, der involverer urin og afføring, er ulækkert. Men der er også andet, der får de to ellers frisindede mennesker til hver især at slukke for sexlysten på et nanosekund.