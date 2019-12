Dette burde alle par kunne

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Se tjeklisten - er du en god kæreste? --

Det lyder jo nemt: Tilgiv kæresten, når han har såret dig. Men som du sikkert har erfaret på den hårde måde, er det svært.

Når du er ked af det og virkelig føler, med rette eller urette, at din partner er skyld i det, er det noget af en udfordring ikke bare at forsøge at tilgive ham, men også at rent faktisk gøre det.

Men tilgivelse er en essentiel del af et velfungerende forhold, for i alle forhold sårer man hinanden. Det vigtige er her ikke, hvordan vi falder og slår os, men hvordan vi rejser os og kommer videre.

Ikke at være villig til at tilgive, at bære nag eller at holde nidkært regnskab med, hvem der gjorde hvad mod hvem først, er alt sammen gift for ethvert forhold. Resultatet er stress, vrede og afstand, som fører til sex- og intimitetskrise.

Den amerikanske terapeut, April Eldemire, kommer her med tips til tilgivelse.

1. Anerkend og accepter dine følelser

Det er fuldstændig naturligt at være dybt såret og følelsesmæssigt rundt på gulvet, når kæresten svigter dig, skuffer dig og bryder sine løfter.

Så første skridt er at lade følelserne råde (uden at de styrer dig) ved at erkende, at de er der, og at de godt må være der.

På den måde forstår og bekræfter du også dine behov. Du er for eksempel såret og vred, fordi din kæreste igen har glemt en aftale, hvilket, du føler, er en afvisning af dig. Det må du godt være ked af, også selv om din kæreste måske ikke forstår det.

Samtidig hjælper det, at du ikke løber fra følelserne, men derimod anerkender dem ved at skrive dem ned eller tale med en veninde om dem - også selv om du ikke helt har forstået og bearbejdet disse følelser endnu.

2. Accepter dit eget ansvar

Få konflikter i et forhold skyldes kun den ene part. Oftest er man to om det. Og derfor er næste skridt på vejen mod tilgivelse at indse, at du også selv har et ansvar og en rolle i konflikten.

Det betyder selvfølgelig ikke, at det er dit ansvar, at din kæreste har fucket up. Men det er dit ansvar, hvordan du reagerer på det. Det er også dit ansvar at finde ud af, hvorfor du handler og reagerer, som du gør, ligesom det er vigtigt at undersøge, hvordan du har spillet en rolle i problematikken.

Herfra kan du så bede om tilgivelse for din rolle i konflikten. På den måde validerer du både dine og kærestens følelser og fremmer tillid mellem jer. Samtidig viser du vejen ved eksemplets magt for din kæreste og booster åbenhed og taknemmelighed. Hvilket er hjørnesten i enhver konfliktløsning i kærlighedsforhold.

Gør du det omvendte og insisterer på at have ret og får kæresten til føle sig forkert, forlænger du konflikten med vrede og brud til følge. Hævn virker negativt. Sårede mennesker sårer.

3. Indre tilgivelse

Du kan sige ‘jeg tilgiver dig.’ Men det er ikke helt nok, for hvis tilgivelse skal virke for dig, skal du mene det. Hvis du skal give slip på vreden og de sårede følelser og komme videre, skal du kunne tilgive, også når din kæreste ikke synes, han har gjort noget galt. For hvis du lader din tilgivelse være afhængig af, om din kæreste undskylder, venter der mere skuffelse på din vej.

Du kan ikke styre, hvordan andre føler og handler. Men du kan (tildels) styre dine egne følelser og reaktioner. Så du finder indre tilgivelse ved værdsætte dine egne bestræbelser på at lægge ting bag dig og ved at lære af dine dårlige oplevelser. Det er svært.

Og husk på, at sandsynligvis er hverken du eller din kæreste dårlige mennesker, men nu og da fejler I og fucker hinanden op. Derfor er det afgørende for tilgivelse at tro på, at I begge gør det bedste, I kan.

