Dette ene overraskende træk betyder mest for dit sexliv

Er du klar til ny vilde oplevelser og er du udadvendt, venlig og rar, så har du vel også et super tilfredsstillende sexliv?

Næ, ikke ifølge nyt studie, der peger på et helt andet personlighedstræk som afgørende for, hvordan det erotiske samliv fungerer.

Et godt og tilfredsstillende sexliv og ikke mindst seksuelle funktioner er nemlig afhængig af en masse bio-psyko-sociale faktorer: Alder og helbred, personlighed, normer og værdier og selvfølgelig selve relationen.

Alle de ting påvirker hinanden; har manden potensproblemer, har det også konsekvenser for kvindens sexliv, har kvinden lyst- og orgasmeudfordringer, bliver han også påvirket negativt. Det har masser af studier påvist. Hvad man tilgengæld ikke helt har afdækket, hvordan partnernes individuelle personlighed har indflydelse på egen og kærestens seksualitet.

For at se nærmere på disse sammenhænge har tyske forskere samlet data fra små 1000 tyske par, hvor deltagerne var i alderen 18 til 90,.

De udfyldte spørgeskemaer forhold til den anerkendte personlighedsmodel Femfaktormodellen: Udadvendthed, åbenhed for nye oplevelser, samvittighedsfuldhed, venlighed, neuroticisme (følelsesmæssigt sårbar).

De udfyldte også skemaer om deres seksuelle funktioner (alt fra impotens til orgasmer samt tilfredsheds med selve sexlivet) samt hvor let og hvor svært man har ved at blive seksuelt opstemt.

Det viste sig, efters sindrige analyser, at eet personlighedstræk hænger afgørende sammen med de seksuelle funktioner. Og det er ikke dem, forskerne havde regnet med:

‘Actor conscientiousness was predictive of sexual function in both genders. Conscientious individuals are characterized as careful, thorough, dutiful, and having the desire to do a task well. A post hoc explanation for this unexpected finding is that high conscientiousness can be especially beneficial when it comes to putting effort into a satisfying sexual life or to postpone one’s own needs and interests to focus on resolving a sexual problem within the context of committed, long-term relationships.’

Altså melder samvittighedsfulde mænd og kvinder, der er præget om omtanke og grundighed og omsorg for andre, om bedre seksuelle funktioner og større tilfredshed med sexlivet, måske fordi de virkelig gør sig umage for at få et godt sexliv og/eller fordi de er gode til at fokusere på partneres behov og på at løse eventuelle sexproblemer.

Sådan hænger det gode sex- og samliv sammen

Også mænd

Det flugter fint overens med et andet nyt studie, der viste af samvittighedsfulde nygifte kvinder var til seksuelt tilfredse end de mindre samvittighedsfulde kvinder. Og i den tyske undersøgelse gælder der så også en såkaldt partner-effekt i forhold til dette karaktertræk:

Kvinder, som er kæreste med samvittighedsfulde mand, havde også bedre seksuelle funktioner såsom orgasmer og ophidselse.

‘Men who are thorough and dutiful may feel the need to satisfy their partner sexually, which may in turn lead to better sexual function of their partners.’

Og her konkluderer forskerne da også, at studier har vist, at spontan og passioneret begær ikke er den mest udbredte grund for kvinder til at have, især ikke for kvinder i langvarige forhold - det kan hænge sådan sammen, at de samvittighedsfulde mænd er mænd er bedre til at ikke lade det sejle og overlade det hele til det spontane begær og arbejde målrettet for at få et godt sexliv med partneren.

Ydermere viste studiet, at mænd og kvinder, der har nemt ved at erotisk opstemte, har bedre sexfunktioner, hvis parnteren havde det på samme måde. Omvendt er det negativt, når kæresten let til liderlighed, hvis man ikke selv har det på samme måde. Ikke nogen stor overraskelse, til gengæld viste analyserne en påfaldende afvigelse i forhold til forventede:

Udadvendthed og åbenhed overfor nye oplevelser bonnede ikke ud i forhold til deltagernes seksuelle funktioner i nævneværdig grad.

Og så er især alder og helbred afgørende for de seksuelle funktioner, både egne og partnerens: Fx når alder og overvægt ødelægger potensen, mindskes glædes ved sexlivet.

Den enkeltstående faktor, der har allerstørst betydning for, at sexlivet fungerer: At man er glad for samlivet. Og husk at selv om din personlighed ligger relativt fast gennem livet, kan man sagtens ændre på din adfærd, så du fx viser mere omsorg for kæresten, end der falder dig naturligt.

