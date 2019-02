Dette gør sex ved din træning

En gammel myte om, at man skal holde sig fra sex og især fra orgasme før kamp, fordi man angiveligt bliver slap af sex, viser sig at være netop en myte.

Et helt nyt studie peger i hvert fald på, at ens fysiske udfoldelser ikke påvirkes af sex aftenen før.

Titlen på den canadiske undersøgelse i det ansete tidsskrift Sexual Medicine siger det meste: ‘Sexual Activity the Night Before Exercise Does Not Affect Various Measures of Physical Exercise Performance’.

Studiet har få deltagere, men til gengæld er det grundigt. Otte deltagere (en kvinde, syv mænd, alle omkring 28 år gamle) gennemgik diverse træningstest på tre morgener under tre forskellige forhold: Ingen sex aftenen før, sex (inklusiv orgasme) aftenen før og yoga aftenen før.

Hvorfor yoga? Jo, teorien er, at en 15 minutters yoga-session nogenlunde svarer til energiforbruget på et standard-samleje.

Under sex bar deltagerne en gadget, der målte puls og hvor lang tid, udskejelserne varede. Deltagerne angav desuden, hvor intense orgasmerne var. Pulsen under sex lå mellem 88 og 145 i minuttet. Gennemsnitslængden på samlejet var 13 minutter.

De fysiske øvelser: Flere ture tur på en motionscykel af varierende intensitet, hvor den sidste og mest intense skulle holde deltagernes puls på mellem 150 og 170 slag i minuttet i seks minutter.

Den anden øvelse testede benstyrken, standing vertical jump, hvor deltagerne skulle hoppe så højt som muligt et par gange fra stående/siddende stilling.

Styrken i grebet (hand-grip strength) blev målt med tryksensitiv bold, som deltagerne klemte så de hårdt kunne om. Trykket måles i PSI.

En øvelse testede deltagernes reaktionsevne og koncentration. En laboratorieassistent holdt en 60 centimeter lang lineal i deltagernes åbne hånd. Som så skulle gribe linealen, når assistenten slap den.

Den sidste fysiske test handlede om udholdenhed af overkroppen ved push-ups, armbøjninger.

Kom i form med sex

Resultat

Og så var det forskernes tur til at arbejde, hvor data blev blev kørt gennem sindrige modeller.

Resultatet var entydigt: Der var ingen signifikante forskelle på fysiske evner i de tre forhold: Ingen sex aftenen før, sex (inklusiv orgasme) aftenen før og yoga aftenen før.

Dog viste det sig, at deltagere, som havde meldt om meget intense orgasmer aftenen inden, havde lavere systolisk blodtryk.

Forskerne konkluderer, sammenholdt med de fem andre tidligere studier, som har peget i samme retning, at der ingen beviser er for, at sex påvirker fysisk styrke, udholdenhed, reaktionsevne og så videre.

Med andre ord: Knald bare igennem før træning eller kamp.

Mythbuster

Et af de studier, som ovennævnte undersøgelese henviser til, buster også den myte om, at sex hæmmer fysisk præstation.

12 fysisk sunde og aktive mænd deltog i studiet med titlen 'Effect of Sexual Intercourse on Lower Extremity Muscle Force in Strength-Trained Men.'

Styrken i deres ben blev målt en dag, hvor de havde haft sex max 12 timer før, og en dag hvor de ikke havde haft sex 12 timer forinden.

Mændene gav den max gas i fem sæt i benbøj- og benstræk-maskiner.

Og så viste det sig sørme, at sex på ingen måde havde betydning for, hvor stærke mændene var. Som forskerne konkluderer:

Det er ikke ugunstigt for musklernes styrke for mænd at dyrke sex aftenen før. Hvilket peger på, at det er ganske unødvendigt at begrænse seksuelle udfoldelser før kortvarig styrkepræget sport.