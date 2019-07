Dette gør vi for at undgå utroskab

Forskere har undersøgt, hvad personer i parforhold gør for at undgå at knalde ved siden af

Du elsker din kæreste. Og du føler dig forpligtet til og af jeres parforhold. Derfor vil du ikke være utro.

Men hvad gør du egentlig for at undgå utroskab?

Det har forskerne søgt at finde ud af ved at følge 287 mænd og kvinder i langvarige forhold over to måneder.

Det viser sig hænge sammen på følgende måde:

Personer, der føler sig meget committede til deres parforhold, er også dem, som mest aktivt tager forholdsregler.

Når de oplever, at de tiltrækkes af en anden person, som ikke er kæresten, gør de tre ting:

De ser det som en trussel mod parforholdet. Og som reaktion på det forsøger de at manipulere egne følelser overfor den fremmede, OG de prøver at se på vedkommende med negative briller.

Med andre ord forsøger man både bevidst og ubevidst at undertrykke sine følelser for den attraktive fremmede samt at fokusere på vedkommendes dårlige sider. Så man således tvinger sig selv til at lægge opmærksomheden tilbage på kæresten, væk fra den frække tredjepart.

Undersøgelsen peger også på, at for folk, som er meget forpligtede på deres forhold, som udgangspunkt ikke prøver at forbedre deres parforhold for at undgå utroskab. Men det kan jo bare skyldes, at de tager forholdet for givet og derfor ikke frygter utroskab, og/eller at man tager det som en selvfølge, at man gør alt, hvad man kan, for at få et godt forhold.

Dette kan forklare meget utroskab

Ydermere fremgår det, at de fleste deltagere, uanset hvor forpligtede til forholdet de følte sig, også havde såkaldt proaktive undgåelses-strategier:

De vælger at undgå situationer, hvor de kan risikere at blive tiltrukket af andre, så de hæmmer en eventuel udvikling af følelser og lyster til andre. De undgår fristelserne, så at sige.

Men det viste sig så også, at disse tiltag for at undgå utroskab ikke virkede synderligt godt. Undersøgelsen peger nemlig på, at der ingen sammenhæng var mellem hvor mange og hvilke metoder, man brugte, for at undgå utroskab, og om man rent faktisk var utro.

Her erkender forskerne, at der kan være mange andre ting på spil, for eksempel folks personlighedstræk, som før har vist sig at betyde en del, ligesom også tredjepartens indsats selvfølgelig kan betyde noget.

Det frem også, at personer, som oplevede gensidig tiltrækning med en tredje person, også var dem, der meldte, at de gjorde mest for at undgå utroskaben:

Jo større trussel mod monogamien, desto større indsat for at beskytte dem. På denne måde bygges den størst mulig fysiske og psykiske distance til den attraktive tredjepart.

