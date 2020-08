Dette kendetegner det gode forhold

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Bevar lidenskaben --

Man skal ikke have prøvet mange forhold, før man må erkende det på den hårde måde: Kærlighed i det langvarige parforhold er svær regne ud. Mange kendte og ubekendte faktorer gør sig gældende i lykke-ligningen.

Man måske kan man så bruge kunstig intelligens til at komme tættere på et svar. Så hvad kan machine learning gøre med data fra 11.196 par fra seks lande?

Det kan fortælle os, hvilke ting der kendetegner det velfungerende parforhold.

I et nyt og banebrydende videnskabeligt studie har 86 forskere fra hele verden set nærmere på en lang række individuelle og relationelle faktorer, som har indflydelse på, hvad der skal til for, at et kærlighedsforhold bliver godt.

De mange tusinde par udfyldte spørgeskemaer om deres parforhold flere gange over perioder på mellem to måneder og fire år.

De svar blev så kørt igennem en machine learning-algoritme, som derpå udregnede, hvad der forudsætter velfungerende relationer. Machine learning er en blanding af statistik og algoritmer, der kan finde mønstre i store mængder data.

Her er de mest betydningsfulde individuelle faktorer for utilfredshed med forholdet:

1. Utilfredshed med livet.

2. Negative følelser (stress, irritation).

3. Depression og håbløshed.

4. Utryg tilknytningsstil - ‘jeg bekymrer mig meget om mit forhold’.

5. Undvigende tilknytningsstil (undgår for meget intimitet).

Og disse er de mest betydningsfulde parforholdsvariabler, der forklarer forskellen i tilfredshed:

1. Forestillet partnerforpligtelse - ‘min kæreste ønsker, at dette forhold varer for evigt.

2. At værdsætte kæresten/føle sig heldig over at have kæresten.

3. Seksuel tilfredshed,

4. Forestillet partnertilfredshed (hvor tilfreds, du tror, din kæreste er med forholdet).

5. Konflikter.

Summen

Forskerne oplyser, at nok er de individuelle faktorer vigtige, men de blegner i forhold til de relationelle. Det handler om, at helheden består af mere end summen af dets dele.

‘Den dynamik, som du bygger med en - de fælles normer, de indforståede jokes, de delte oplevelser - er så meget mere end de enkelte individer, der udgør forholdet.’

Hovedforfatter, Samantha Joel, forklarer:

- Det ser ud til, at et fantastisk forhold handler mindre om at finde den perfekte partner - eller bytte den nuværende ud - og mere om at bygge selve forholdet op og at sætte rammer, der får forholdet til at blomstre.

