Dette vækker kvinders sexlyst

Samtaler om sex med kæresten kan være akavede, vanskelige, sårbare og sårende - men også sexede og samhørighedsskabende. Og frem for alt: Sexfremmende.

For nylig skrev vi om en videnskabelig meta-undersøgelse, som viste, at seksuel kommunikation hænger positivt sammen med alle områder af de seksuelle funktioner for både mænd og kvinder:

Mere lyst til sex, større ophidselse, bedre erektioner, mere lubrikation, bedre og flere orgasmer og færre problemer med for tidlig eller for sen sædafgang og mindre smerte.

Især kvinderne i studiet havde store seksuelle fordele ved mere sexkommunikation, men mændene nød også godt af det.

Men en ting er at vide, at det er godt og hensigtsmæssigt at tale om sex, en anden ting at forstå, hvorfor det betyder så meget. Sexsamtale er så intimt og går så tæt på, hvem man er, at samtalen uundgåeligt vil blive følsom: Man åbner sig, man bliver sårbar og kan såre.

For at finde ud af, hvordan disse sexsamtaler kan forløbe bedst, tog vi fat i den danske psykolog og parterapeut med sexologi som speciale, Karina Lins.

- Hvorfor kan det være så svært at tale om likes og dislikes?

- Det kan være svært at tale om likes og dislikes, for når to mennesker mødes, mødes deres to forskellige erotiske profiler også. I starten er det nemt, tit opstår lysten spontant, når nogen er forelsket. Men efterhånden som forholdet udvikler sig, opstår der en seksuel husorden, og pludselig sidder man fast i en rutine, siger Lins.

- De individuelle ønsker har ofte ikke været del af det fælles erotiske liv, og det var også okay i starten, hvor lysten som sagt kommer mere spontant. Men efterhånden melder den individuelle profil sig på banen igen, og så er spørgsmålet, om nogen føler sig tæt nok på partneren til at turde åbne op og være ærlig omkring egne ønsker og længsler.

Karina Lins påpeger, at ofte frygter man at såre partneren eller at blive afvist for sine egne ønsker:

- Frygten for at føle sig forkerte hæmmer mange og gør det derfor svært at tale om præferencer. Ganske alment kan man også sige, at det er vigtigt at begge parter er indstillede på samtalen, og det kan kræve både mod og interesse fra begge sider.

Begynd med dig selv

I det langvarige parforhold er det altså et helt naturligt behov og ganske nødvendigt at italesætte de individuelle sexlyster. Men hvordan tager man de sexsamtaler?

Karina Lins forklarer:

- Det er svært at komme med en opskrift, da det er så utroligt individuelt. Men noget, som generelt set er en god idé, er at starte hos sig selv: Lav en seksuel statusopgørelse - hvor er jeg lige nu seksuelt set?

- I hvilken fase af livet befinder jeg mig (et nyforelsket par VS et par med småbørnsfamilie, fx). Hvad har jeg allerede oplevet, og hvad vil jeg give afkald på? Hvad vil jeg gerne fortsætte med eller dyrke mere af? Hvad har jeg ikke prøvet, men vil gerne?

Ovennævnte handler i høj grad om speederen, om hvad man vil. Men det, der mindsker lysten, bremsen, er måske et endnu vigtigere område at få belyst, mener Lins:

- Når det handler om lyst, er der ikke kun en gaspedal, men også en bremse, og de bremsende faktorer vejer typisk tungere. Så man må lære sin egen gode kontekst at kende, hvordan kan jeg bedst lide at udfolde mig erotisk.

Derfor skal du dele dine sexproblemer

Kvinder

- Hvorfor påvirkes kvinders sexliv særligt positivt af sexkommunikation?

- Forskningen viser, at kvindelig lyst er mere kontekstafhængig end mænds; fokus er i høj grad på sociale, psykiske og kropslige bevæggrunde for at åbne op seksuelt. Det gør den kvindelige lyst en smule flygtig, netop fordi situationelle faktorer, såsom hvordan hun har det i sit parforhold, er så afgørende for, om hun bevæger sig hen mod lysten eller ej, siger psykologen.



Hun påpeger, at kvinder generelt set har en mere reaktiv lyst end mænd:

- Det vil sige, at deres lyst ofte først træder i karakter som en respons på den andens lyst eller begær. Men der findes forskellige teorier om kvindens lys. Der er fx den om båndet mellem partnerne, og at især kvinder har brug for en sikker tilknytning for at kunne hengive sig/åbne sig seksuelt.

Åbne sig

Ifølge Lins peger resultaterne fra metastudiet, vi nævnte tidligere på, at en autentisk og åben samtale vil gøre hende tryggere, og derfor vil hun kunne give sig hen rent seksuelt set. Men som psykologen påpeger findes der flere modeller for kvinders sexlyst, som ikke er gensidigt ekskluderende:

- Det nytter ikke noget at sige, at alle kvinder har brug for en mere emotionel indgang til at få lyst, fordi kvinder er så forskellige, siger psykologen.

- En anden teori er, at fordi sex i langtidsforhold netop kan blive forudsigelig, har kvinden ikke brug for mere tryghed eller tilknytning, tværtimod.

- Der kan den familiære faktor faktisk være hæmmende, så hendes lidt langsommere og mere reaktive lyst slet ikke kommer i gang. Ifølge denne teori vil hun derfor få brug for stærkere seksuelle stimuli for at mærke lysten. Hvis kvinden har en åben snak om, hvad hun tænder på, kan hun derved få stærkere stimuli.



Manglende kendskab

En tredje forklaring på, hvorfor sexkommunikation er så uhyre vigtig for især kvinder, kunne ifølge Karina Lins være, at mange kvinder ikke kender deres krop særlig godt:

- Fordi seksuel kommunikation fremmer opdagelsen af egne behov og lyster, kan sådan en samtale betyde rigtig meget for en kvindes selvforståelse. Mange kvinder har svært ved at være seksuel selvbestemmende. Rigtig mange bliver stadig opdraget til at være meget hensynsfulde overfor andre, og det sætter sine spor rent seksuelt set.

- Fokus på egne behov bliver hurtigt fortolket som egoistisk, mens jeg synes, det mest af alt tyder på en sund selvbevidsthed, hvis kvinder ved, hvad de vil i sengen, siger Lins.

