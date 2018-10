Dette virker på potensproblemer

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sådan tackler du penispanik --

Du kan quick-fixe dit potensproblem og poppe en pille, eller du kan prøve med mindfulness.

Nyt studie viser nemlig, at mænd med præstationsangst med fordel kan anvende mindfulness-baseret terapi for at komme problemet til livs.

Tidligere har forskning påvist, at kvinder, som har svært ved at blive våde, blive ophidsede og/eller få orgasmer, blev bedre til disse ting efter et terapiforløb baseret på mindfulness. Som kort kan beskrives som medfødt eller tillært evne til at være til stede i nuet, til at opleve følelser, sanseindtryk og hændelser uden at fordømme og bedømme dem, mens de sker.

Situationel impotens

10 mænd med situationel impotens, som også kaldes præstationsangst, deltog i studiet. De gennemgik et gruppeterapi-forløb på fire uger. Deltagerne mødtes en gang ugentligt i 2 ½ time og havde derudover dagligt hjemmearbejde på 40 minutter.

Før forløbet, lige efter og seks måneder senere udfyldte hver deltager udfyldte diverse spørgeskemaer om sin seksuelle funktioner, mens fem af dem blev dybdeinterviewet.

For kvinder har mindfulness vist sig at give mindre stress og bekymringer omkring sex og øge tilfredsheden med sexlivet, og derfor mente forskerne, at det nok også ville virke på mænd, idet præstationsangst netop handler om bekymringet - typisk om man er god nok eller om erektionen udebliver.

Så mændene får ved hjælp af mindfulness-øvelser fjernet fokus fra angsten, der spærrer vejen for opmærksomhed på fysisk og mental nydelse.

Deltagerne blev undervist i mandlig seksualitet og fik en masse øvelser, der fremmer evnen til at være mindfull. De lærte, at tanker og følelser ikke er det samme som fakta. Andre elementer var meditation, sansetræning og åndedrætsteknikker, samt information om forskel på mål-orienteret sex og ikke-målorienteret sex (fokus på nydelse og ikke på erektion og orgasmer).

Det lærte de

Her er, hvad deltagerne fik ud af forløbet;

Næsten alle angav, at de har indset, at præstationsangsten er ganske normal. Denne normalisering var af stor terapeutisk værdi, idet de så ikke længere i lige så høj grad følte sig som mindre mænd pga den manglende erektion.

Præstationsangst har det med at føde sig selv ind en ond cirkel, og bare det at tale med andre i samme situation lettede noget af presset for dem.

Det var også positivt at lære, at det at miste sin erektion er helt almindelig kropslig reaktion, når sindet er fokuseret på krav (indbildte eller ej) i stedet at fokusere på nydelse og sansninger.

Mændene fortalte også, at selve det at have en gruppe mænd, som de kunne dele deres udfordringer med, var meget vigtigt for deres terapeutiske proces. Og de i et eller andet omfang følte ansvar overfor gruppen i forhold til at lave hjemmearbejdet ansås som positivt. De blev holdt til ilden af gruppen.

Deltagerne fortalte også, mindfulness-øvelserne gjorde dem bevidst om den angst, som er skyld i impotensen, hvilket en hel del af dem slet ikke havde været klar over før. De forstod, at angsten kommer i form af bekymringstanker, om man kan præstere godt nok, fx en erektion eller andre andre former for præstation i sengen, hvor man ser sig selv udefra og overværer sine egne handlinger, hvilket skaber afstand og med manglende nærvær.

Fx siger en mændene: ‘Jeg er så optaget af at give min partner nydelse, at jeg ikke er nærværende.’

Sådan kan du klare penispanik

Undersøgelsen viser også, at det har positiv effekt at acceptere sin præstationsangst, ligesom fornemmelsen at have nogle værktøjer, som man selv er herre over, til bekæmpe angsten, giver selvtillid og håb.

For de mænd, som var i parforhold, var kæresten en vigtig faktor. Og her betød det en hel del, at deltagerne lærte at kommunikere bedre omkring deres problemer som sådan og sex mere generelt - hvilket gjorde, at partneren også var bedre til at tackle problemet, når det opstod, ved fx at ikk tage det så tungt.

Forskerne konkluderer:

‘Mindfulness practice may benefit men’s sexual functioning by limiting their self-evaluation and criticism. This in turn may not only reduce distractions but also lessen anxiety that typically further impairs sexual response.’

Grupper

Herhjemme arbejder sexolog og parterapeut Signe V. Bentzen med nogle af de samme teknikker: Så meget endda at hun med et grin udbryder ‘det er jo min metode,’ da vi viser hende studiet:

- Foruden samtale og psycho-edukation om angst/stress’ betydning for rejsning og om normaliteten/hvor udbredt rejsningsbesvær er, får de klienter et træningsprogram for bækkenbunden samt forskellige former for mindfulness bl.a. for at styrke opmærksomhed/fokus, men også sensabilitetstræning, vejtrækningsøvelser og meditation.

- Nogle gange vil jeg også arbejde med ham gennem kropsterapi på en briks. Det er altså et mix, som afstemmes efter hvilken type mand jeg har med at gøre og hvilke præferencer han har. Har han fx mediteret før og kunnet lide det, vil det være oplagt. at noget af det første. vi laver. er en guidet meditation, der hjælper ham til at slappe af, føle og komme dybere ned i sin krop, siger Bentzen.

Også mandeterapeuten Jakob Kærgaard fra vitalunit.dk bruger teknikker, der i nogen grad er sammenlignelige med dem i det ovennævnte studie.

Han laver nemlig gruppeforløb for mænd, der vil styrke potensen eller holde længere, hvor både yoga, meditation og ejerskab over seksualiteten er på programmet. I indslaget herunder fortæller Kærgaard om sine tanker: