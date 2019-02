Dildoen skal være grøn og orgasme-gelen Svanemærket

-- Over artiklen viser sexblogger det grønne sexlegetøj --

Man kan stadig være uheldig og købe legetøj, som hørmer som et petrokemisk udslip, så man lige overvejer, om det nu også er en god ide at lade det komme i nærkontakt med tyndehudede slimhinder.

Så for et stadig større segment af brugerne er det vigtigt, at vibratoren er ‘grøn’ og orgasme-gelen allergivenlig. Det forklarer en sexshop-ejer og en sexlegetøjsekspert.

- Udbuddet af sunde og økologiske sexlegetøjsprodukter ville ikke være i klar stigning, hvis efterspørgslen ikke var der - og det er den helt klart, altså efterspørgslen på snart alle typer af såkaldt sundt sexlegetøj, siger legetøjsblogger Joanb.

Mange af produkterne benyttes i sagens natur til indvortes brug – enten oralt, analt eller vaginalt, og derfor er det ifølge bloggeren helt naturligt, at vi også i den boldgade stiller større og større krav til de ting,

Joanb deltog i efteråret på den største europæiske sexlegetøjsmesse, EroFame i Tyskland, hvor hun på nært hold kunne konstatere, at producenterne lægger mere og mere vægt på netop økologi og bæredygtighed mv.

Økologisk skud på sexlegetøjs-stammen

Dansk Svanemærket sex-serie

Taler man sexlegetøj i Danmark, er det ifølge bloggeren svært at komme uden om webshoppen Sinful, der på mange områder er i front. Som Skandinaviens største sexshop udvikler de egne økologiske og allergivenlige såkaldt våde produkter.

- Det er i høj grad inspireret af medstifter Mathilde Mackowskis egen holdning til sundhed og økologi, når det kommer til glidecreme, intimmassageolie mv., siger JoanB, der har testet den Svanemærkede Kaerlig-serie her.

For bloggeren spiller aspektet ved at vælge og især bruge et grønt produkt ind:

- For mig er det vigtigt, at jeg både under og efter de frække lege har det godt med, at jeg hverken udsætter mig selv eller partneren for sundhedsskadelige ingredienser, siger Joanb.

Hun er sikker på, at 2019 vil blive året, hvor flere danskere end nogensinde vil købe nyt sexlegetøj og andre typer af erotiske midler og produkter ud fra blandt andet et kriterie om, at sexlegetøjet også skal være grønt og sundt.

Du kan også gå veganer-vejen

I forbindelse med et blogindlæg med overskriften ‘Veganer-venligt sexlegetøj, kondomer og glidecremer’ fortæller veganer og legetøjsentusiast Nadja blandt andet, at veganisme er en livsstil og ikke en diæt:

‘Derfor vælger veganere også dyrevenligt, når det kommer til sexlegetøj og beskyttelse. Det kan være svært at vide, hvad man skal undgå - udover læderpiske og læderhåndjern - og hvad man alternativt kan anvende. Heldigvis er markedet ret veganer-venligt og ofte er der flere fordele ved at købe vegansk sexlegetøj. Disse er nemlig oftere mere naturlige og allergivenlige.’

Tanja anbefaler da også både særlige veganervenlige latexkondomer og glidecremer og træ- og krystaldildoer samt jadesten.

Efterspørgsel

Mathilde Mackowski fra sinful.dk fortæller, at de har set en stor stigning i efterspørgslen på økologiske intim-produkter:

- Det er både både online på vores shop og i vores kundeservice-afdeling, hvor kunder via mail og telefon kontakter os for at høre nærmere om udvalget. Ligeledes er udbuddet heldigvis også blevet større, og vi har i Sinful også udviklet flere produkter selv. De er produceret i Danmark og økologiske, svanemærkede og allergivenlige, siger Mackowski.

- Når det gælder glidecremer, er det oftest kvinder i alderen 30-50, der lægger økologiske produkter i kurven, men vi kan se, at mændene langsomt er ved at tage det økologiske til sig. Salget er stort set ligeligt fordelt over hele landet, dog ses de største køb i de større byer.