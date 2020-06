Disse tre små ting vil gøre underværker for dit forhold

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Gør dette, hvis du vil være en bedre kæreste --

Hvordan kan du gøre din kæreste glad og booste jeres forhold?

Du kan da vælge det helt store udtræk, hvor du køber en surprisetur til et badehotel uden unger, men med alt betalt.

Du kan også gå i en helt anden retning, der ikke blot vil fungere som et plaster som ovenstående. Små, men meget betydningsfulde tiltag, der vil gøre jeres forhold bedre på både den korte og den lange bane.

Ifølge ægteparret Suzie og James Pawelski, der specialiserer sig i positiv psykolog (hvilket i denne forbindelse ikke skal ligge dem til last), mener, at parforhold skal vandes jævnligt for at blomstre. Og her er de få, store gerninger ikke afgørende - det er i de små hverdagsdetaljer, guldet er gemt.

Trækker sig

Du kender givetvis dette scenarie fra den hverdag: Din kæreste kommer hjem fra arbejde og spørger dig om noget eller fortæller en for ham vigtig ting fra jobbet. Du er småstresset eller blot optaget af dine egne tanker. Så du kigger knap op og reagerer med et henkastet, hurtigt ‘nå', eller ‘det ved jeg ikke’, eller ‘hvorfor gjorde du dog det?!’

Det er ikke en decideret afklaskning, men din partner tolker det som et signal om, at han skal trække sig. Når det sker ofte gennem et forhold, vil det tære i forholdets fundament.

Hvad burde du i stedet gøre, når din kæreste forsøger at tale med dig? I stedet for at reagere instinktivt og følelsesmæssigt som i ovennævnte eksempel, skal du svare rationelt.

Du vælger helt bevidst at tage dig tid til at lytte aktivt til din kæreste. Er du stresset og/eller virkelig optaget af noget andet, trækker du lige vejret dybt et par gange og siger roligt til din kæreste, at du virkelig gerne vil tale med ham, men helst lidt senere, når du kan give ham din fulde opmærksomhed.

Hvis du på daglig basis aktivt lytter og responderer og ikke bare reagerer instinktivt, vil både du og din kæreste hurtigt opdage, hvordan nærværet og opmærksomheden vokser. Din partner vil føle sig set og hørt og ikke afvist, når du lige tager en hurtig pause, tænker over hvad der sker, og så responderer på det.

Sms

Ting nummer to på denne liste over små ting, du kan gøre her og nu, og som vil forbedre dit forhold både nu og fremdadrettet, er virkelig enkel.

Brug jeres sms til information og ikke kommunikation.

Hvis du holder dig til ‘vi ses kl 19, skat’ - og holder dig fra, ‘du gør mig mega stresset, når du kommer for sent, for det er skide respektløst’, sørger du for, at de svære samtaler (og de knap så svære) bliver taget IRL, hvor de alle de små nuancer kan komme med.

Online samtaler mangler fundamentale informationer som toneleje, kropssprog, øjenkontakt og mulighed for nuanceringer - som analog kommunikation netop har.

Konflikt

Den tredje ting, du og din partner kan gøre, er lidt mere kompliceret. Her skal I begge tænke over måden, I ser på konflikter.

Kæresten er ikke en forlængelse af dig selv. Det er helt naturligt, at vedkommende tænker og mener noget andet. Du skal ikke klandre din partner for at føle eller mene noget andet end dig - det kommer der intet godt ud af i længden.

Uenigheder truer ikke forholdet som sådan. Man skal ikke skilles, selv om man skændes. At din kæreste er uenig med dig, er ikke et udtryk for, at vedkommende ikke elsker dig og drager omsorg for dig.

Anerkend, at din kæreste har andre holdninger end dig - også selv om du er uenig. Giv udtryk for, at din kærestes tanker, holdninger og følelser subjektivt giver mening, ligesom dine.

Det betyder, at du også på sigt vil lære din partner bedre at kende, når du virkelig accepterer, at din partners synspunkter er helt valide i vedkommendes eget perspektiv.

