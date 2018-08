Drop din ide om at være den perfekte partner

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Smid perfektionisten ud af sengen --

Du vil have det Perfekte Liv: Det fede job med plads til selvudvikling, de to smukke og veltilpassede unger, det unikke (udtalt med j) hjem og selvfølgelig den perfekte kæreste, og så er du da også selv perfekte partner.

Sådan en findes bare ikke.

Det hævder terapeutguruen Esther Perel, der mener, at drømmen om perfektion ødelægger både dig og dit forhold.

Urealistiske forestillinger giver dig en oplevelse af, at du ikke er god nok, at dit forhold halter, og din partner er middelmådig.

Ifølge Perel kan du anskue det således: Et parforhold er som et musikinstrument. Hvis du regner med, at du bare kan tage guitaren i hånden og spille som en professionel, bliver du frustreret og utilfreds. Så vil du nok kaste det fra dig igen og på den måde vende ryggen til en potentielt god ting - før du virkelig kom i gang.

Men for at kunne være i et stabilt, langvarig forhold fuld af kærlighed og støtte, må du erkende dine fejl og stadig værdsætte dig selv og din kæreste.

‘Så begynd med at frigøre dig selv fra forældede ideer om, hvad den perfekte partner gør,’ opfordrer Perel, som vi flere gange har omtalt her på siderne:

Esther Perel kommer så med følgende tre eksempler på disse ødelæggende perfektionsforestillinger.

Jeg skal være cool/sej

At være cool er ikke et tegn på følelsesmæssigt modenhed eller intelligens. Så drop den ide. Tilgengæld skal du gå op i, hvis din kæreste er utro eller udviser ligegyldighed overfor - ja du skal faktisk overhovedet ikke være cool så. Så må du godt reagere voldsomt, også selv om du tror, at du er for meget.

Hvis du ikke reagerer og lader, som om din kærestes handlinger ikke gør ondt, begynder du istedet at spille en rolle og holder op med at være dig selv. Med det resultat, at ægte intimitet og samhørighed siver ud af forholdet.

Det betyder dog ikke, at du bare skal reagere helt utøjlet som et lille barn, hver gang du føler dig såret. Du må prøve at regulere dine følelser. Du skriger, græder, bliver vred - og så må du falde ned. Det giver din kæreste mulighed for at virkelig lære dig at kende, hvad der gør dig ked og hvordan du bearbejder dine følelser. Den gode (ikke den perfekte) vil stadig elske dig, når du vist ham den side af dig selv.

Vi har formlen på det perfekte forhold

Jeg skal støtte

I det fleste parforhold er der ofte en, der har fået rollen som den støttende, trøstende partner. Men ved at altid være der for den anden, kan du glemme at passe på dig selv. Og det kan også få dig til at tvivle på dig selv: ‘Gjorde jeg nu det rigtige, sagde jeg det rigtige?’

Udfordringen ligger i at holde fast i sig selv, mens man stadig støtter og trøster. Du skal finde din egen måde at være støtte på, hvilket du gør ved at træde et skridt til siden, når du føler dig overvældet af din partners problemer. Der giver din kæreste mulighed for og plads til at løse egne udfordringer.

Jeg skal have styr på mit liv

Når du prøver at være den perfekte partner, føler du, at du burde have styr på alt, som om er det ganske naturligt. Men i virkeligheden må du gerne fejle og fucke op og ikke have alle svar på, hvem du er.

Hvis du begynder en relation, hvor både du og din kæreste bilder jer ind, at du altid har styr på dit shit, er der lagt i ovnen til stress fremadrettet. Jeres samhørighed vil bygge på urealistiske forestillinger, og din kæreste vil måske ende med at blive vred, når du viser dit sande jeg.

Du burde istedet lære at holde af dig selv, også når du fejler, og således vise dit sande jeg overfor din (potentielle) kæreste. Det giver jer mulighed for at bygge en forhold på tillid og sandhed. Og du vil således erkende, at din kæreste elsker dig for den, du er, og ikke for den Perfekte partner, som du ellers viste ham.

Selvoptimering

Ifølge fremtidsforsker Mette Sillesen er en af tidens tunge trends, at man vil forsøge blive en bedre version af sig selv.

Det gælder både i og uden for sengen og i og uden for parforholdet. Derfor er det på sin plads at finde ud af, hvornår man er en god og dårlig kæreste, så man kan arbejde henimod at blive den bedste kæreste

Ifølge sexolog og parterapeut Signe V. Bentzen føler de leste af os føler os som rigtigt dårlige kærester, når vi ikke lever op til vores egne forestillinger om, hvad vi burde være i stand til at præstere:

- Hvis vi fx ikke gør det, vi har lovet, så kommer den sorte samvittighed, måske skammer vi os oven i købet. Men lidt sort samvittighed skal man ikke være ked af. Følelser som skyld og skam skubber til os, fordi det jo næsten føles ubærligt at føle sådan. Det får os til at stramme os op og tage os sammen til at være bedre udgaver af os selv. Hvis altså vi ikke bliver vant til dem, ignorerer dem og undlader at handle på dem, så vi gør det lidt bedre næste gang.

Krav

Det kan også blive for overvældende, mener Bentzen, hvis kravene, vi skal leve op til, bliver for høje - fordi vi glemmer at mærke efter, om det ligger indenfor det rimelige og det, vi kan magte at præstere, når vi lover kæresten eller os selv noget.

- Så giver vi op i stedet for at stramme os an. Så bliver det nemmere bare at vænne sig til at være i 'bad standing,' og så kan vi faktisk gå hen og blive rigtigt elendige kærester og måske heller ikke særligt fede mennesker.

Ifølge Bentzen kan man også skuffe sig selv, hvis man kommer til at 'pille kæresten ned,' som regel fordi man ikke selv har overskud eller føler sig særligt fed, smuk, dygtig etc.

- Øv, det er en rigtig dum følelse at have i kroppen; at vide at kæresten ikke fik det hun/han fortjente, fordi man selv var i underskud. Men så er der kun en ting at gøre. Undskylde og gøre det bedre næste gang.

- Hvornår føler du sig som en god kæreste?

- Jeg føler mig som den gode kæreste, når det, jeg gør, får min kæreste til at 'shine' endnu mere. Fx når jeg støtter ham i de drømme, han har. Eller når jeg giver mig god tid og giver ham min fulde opmærksomhed, når noget går ham på.

- Bedst af alt måske: at være helt nærværende og autentisk, så begge får en fantastisk oplevelse ud af sex, hvilket får begge til at føle sig som vildt gode kærester - på samme tid. What's not to like? lyder det fra Signe V. Bentzen.

