Du kan høre, om han vil have dig

Daten går da ok, men du har lidt svært ved at tyde signalerne. Er han eller hun interesseret i dig, eller er vedkommende bare sød?

En af måderne, du måske kan afgøre det på, er ved at lytte til stemmen og tonelejet.

Det er i hvert sådan man kan tolke resulaterne af nogle eksperimenter, som forskere fra University of Sussex, England, har lavet.

Speed dating

De satte et speeddating-arrangement op og udstyrede 30 mænd og kvinder med optageudstyr. Deltagerne talte med hinanden på skift i seks minutter. Deltagerne skulle efterfølgende angive, hvem de var tiltrukket af.

Således kunne forskerne analysere sig frem til, at både mænd og kvinder gjorde deres stemmer dybere, hvis de var tiltrukket af samtalepartneren. Samtidig fremgik det også, at mænd var mere tiltrukket af kvinder med de dybere stemmer.

Kvinder talte med lysere og mindre monotone stemmer, når de konverserede mænd, som de ikke fandt så attraktive.

Det peger på, at begge køn, givetvis ubevidst, ændrer toneleje, når de flirter med en potentiel partner, både for at signalere sin interesse og for at tiltrække vedkommende.

Stor og stærk

Tidligere har andre studier vist, at kvinder foretrækker mænd med dybe stemmer, angiveligt fordi stemmen signalerer, at han er stor og stærk og i stand til at beskytte hende og tage hende.

Men samtidig har det også fremgået, at mænd foretrækker kvinder med lyse stemmer, (og at kvinder taler med lyse stemmer, når de vil tiltrække en mand, som så skulle signalere feminitet og ungdom og dermed fertilitet, men det er så ikke entydigt. Derfor er hovedfortatter Katarzyna Pisanski også overrasket:

- En del studier har nemlig peget på, at mænd foretrækker en lys stemme. fordi den er ungdommelig og feminin, mens kvinder har en tendens til at kunne lide mænd med dybere stemmer, fordi den anses for mere maskulin og relateret til testosteron.

Samtidig peger forskning på, at kvinder i dag taler med dybere stemmer end deres mødre og bedsteforældre.

- Så måske er tingene ved at ændre sig og kvinderne prøver at udtrykke andre værdier, når de taler med dybere stemme. Det kan signalere kompetence, modenhed og endda dominans.

Det sidste er evolutionsspykologen George Fieldman også inde på: Han mener, at konkurrence-elementet i speeddating-situationen måske får kvinder til at bruge en mere dominerende tone for at tiltrække mænd.

- Hvis de var sammen med manden alene, ville de måske tale med en lysere stemme. Men når de er i en gruppesituation i konkurrence med andre kvinder, sætter de tonen ned, det er mere sikkert.