Du må gerne smage morgenbollefyrens boller

Simon Spies var berømt og berygtet i det ganske kongerige for at have morgenbolledamer. Den danske stripper og eventbureau-ejer, Jessica Sky, har ladet sig inspirere af rejsekongen og har nu succes med morgenbollefyren.dk.

Hm, tænker du så, man kan jo godt være sådan lidt hyggelummer, når man vågner - kommer de så og boller om morgenen?

Det spurgte vi den meget lattermilde 36-årige Sky om.

- Nahrj, men morgenbollefyren kommer med godt humør og en nyopslået dej og bager boller.

- Jamen...

- Altså, han ælter dejen til den medbragte musik. Ælter dejen, som dejen aldrig er æltet før. De her fyre blive trænet i at give dejen det helt rigtige klask, siger Jessica Sky, som fortæller, at den typiske kunde er et polterabend med 10-15 kåde kvinder.

- Så kan det være, at bruden får lov til at ælte sammen med morgenbollefyren, lidt a la scenen i ‘Ghost.’ Som så godt nok er med ler.

Anerkendt feministisk forfatter-ikon: Strip kan sagtens være feministisk

Veltrænede

- Er det strip, bare med boller?

- Man får jo varmen af at ælte. Så den veltrænede morgenbollefyr ender i boksershorts og et lille forklæde. Og det kan mange kvinder ikke helt stå for. Han beholder dog boksershorts på. Vi skal jo ikke have hår i bollerne eller lave snobrød, fortæller Jessica Sky.

- Men kvinderne gramser rimeligt meget på nogle af mine morgenbollefyre. Arme, brystkasse, balder. De er ret grænseløse, men på en sød måde alligevel.

- Det var da småsexistisk?

- Ja, det kan du sige, for med en kvindelig eventpige eller stripper er det hands off. Hvis du rører hende, så vanker der. Men fyrene tager det med højt humør. De fleste kan jo godt lide opmærksomheden, siger Jessica og oplyser, at man selv kan vælge dejtypen, men som udgangspunkt er det grovboller i hvede.

Men hvis der er glutenallergikere til morgenbollefesten, tager fyren en glutenfri dej med.

- Må kvinderne smage morgenbollefyrens boller?

- Ja, det kan du tro, men de skal selv levere smørelse. Han har dog æg med til pensling. Og kvinderne skal også selv sørge for ting til cocktails, som han så mixer på stedet.

Foto: Morgenbollefyren.dk

Se også: Sådan tænker stripperen om dig

Ikke strip

Jessica Sky fortæller, at morgenbollefyrene IKKE er mandestrippere, men typisk arbejder som bartendere, håndværkere eller turistguides. De er alderen 20 til 40 år.

- Jeg ved, at mange kvinder frabeder sig mandestrippere ved deres polterabend, så dette er et sjovere, mindre lummert tilbud. Det er stadig lidt frækt og med et glmit i øjet - men uden creme i øjet.

Fænomenet er stort i USA, hvilket hun har ladet sig inspirere af, ligesom Jessica har trukket på sine 18 års erfaring som stripper.

- Og så er jeg selvfølgelig inspireret af Spies’ morgenbolledamer. Desuden var der en fyr, som i 2015 fik en del opmærksomhed med et lignende koncept. Men han er vist ikke aktiv mere.

Jessica Sky har planer om at udvide sin forretning, morgenbollefyren.dk, med morgenbolledamer.

Derfor tænder kvinder på denne slags sexister

Fed stemning

28-årige Jesper har været morgenbollefyr et par år.

- Jeg elsker stemningen ved det. Pigerne er glade og sjove, og så får kvinden, der skal giftes, ofte lidt af et chok, når hun opdager, hvad der skal ske, siger Jesper fra Odense, der er tidligere elitegymnast.

Selv om Jesper, der er ved at uddanne sig til massør, ikke oplever, at kvinderne decideret gramser på ham, er han ikke i tvivl om, at de har en fest.

- Jeg får en del komplimenter og sådan, og så er det altid sjovt, når jeg stiller mig bag den kommende brud og hjælper hende med at ælte dejen, helt langsomt. Det vækker altid stor begejstring i lokalet.

Det koster 2100 kroner at få besøg af morgenbollefyren.

Se også: Lægestuderende supplerer SU’en med strip