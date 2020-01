Du må gerne være egoistisk i sengen

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Dette kan superelskerinden --

Du ved, at et af de vigtigste træk hos en god elsker er viljen og evnen til at være obs på partneres behov. Du skal være lydhør og omsorgsfuld overfor sengepartnerens lyster.

Men du bør heller ikke glemme dine egne behov, du skal ikke drukne i kærestens.

Forskere har nu undersøgt, hvordan det kan have negative konsekvenser, hvis man fokuserer for meget på partnerens seksuelle behov.

Dagbog

122 par førte dagbog i 21 dage. Her skulle de beskrive deres seksuelle oplevelser i forhold til, hvor fokus var under sex. Samtidig anførte deltagerne, hvor tilfredse de var med sex- og samlivet.

Forskerne opererer med to koncepter i denne forbindelse: Lydhørhed overfor partnerens behov, seksuel fællesskabsfølelse (high sexual communal strength) - og ubetinget fokus på partnerens behov, mens man negligerer egne, (high unmitigated sexual communion).

Når man har en stor seksuel fællesskabsfølelse, er man mere tilbøjelig til at dyrke sex, selvom man ikke er totalt i humør, man er åben overfor partnerens præferencer, villig til at lære om dem og til at dele sine egne, og man går op i, at begge parter er gensidigt lydhøre.

Studier viser, at personer, der er kæreste med ovennævnte type, ofte er mere tilfredse med sex- og samliv. Og det er de også selv.

Behov

I undersøgelsen angav deltagerne, hvor enige de var i udsagn som ‘under sex fokuserede jeg på min partners behov', ‘under sex gjorde jeg ting for at møde min partners behov uden at forvente, at hun/han gengælde det', ‘det var en høj prioritet for mig at møde min partners behov under sex'. Er man enig her, har stor seksuel fællesskabsfølelse.

For at finde ud af om deltagerne havde den ensporede fokus på partnerens lyster, hvor man tilsidesætter sig egne, skulle de angive, hvor enige de var i udsagn som: ‘Under sex fokuserede jeg kun på min partners behov', ‘under sex prioriterede jeg min partners behov over mine egne', ‘under sex var det umuligt for mig at tilfredsstille mine egne behov, hvis de kom i konflikt med min partners'.

Alt med måde

Og hvad fandt forskerne så ud af?

Alt med måde.

Dette og andre studier viser, at lydhørhed overfor kæresten lyster er afgørende for et godt sex- samliv. Men det kan blive for meget.

Dagbogsanalyserne viste, at på dage, hvor man var motiveret til at respondere på kærestens seksuelle behov, var man også mere tilfreds med sex- og samliv.

Analyserne viste også, at når man var opmærksom på sin kærestes signaler, følte man sig ofte tættere forbundet og mærkede samtidig mere begær fra kæresten, hvilket igen øgede begges tilfredshed.

Negativ

Til gengæld viste analyserne, at der var negative konsekvenser af at entydigt fokusere på kærestens sexbehov og glemme sine egne.

Man lagde paradoksalt nok mere mærke til sine negative følelser under sex såsom kedsomhed og manglende koncentration, som hang sammen med en følelses af afstand og mindre tilfredshed med sexoplevelsen.

Den type mærkede altså mere de negative sider af sexoplevelsen, og forskerne peger på, at vedkommende også gerne har problemer med selvværdet og derfor fokuserer for meget på kæresten i forsøg på at føle sig værdsat.

Og selvom personen partner ikke decideret lider under det, oplever han/hun ikke de samme positive effekter, som når begge partnere har stor seksuel fællesskabsfølelse, hvor de ikke glemmer egne behov.

