Elsk dine kønsdele og få bedre sex

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv: Prøv denne vilde form for vaginal-massage --

Et godt genitalt selvbillede hænger sammen med et velfungerende sexliv.

Det er konklusionen på et stort videnskabeligt studie, hvor forskerne undersøgte flere end 6000 canadiske mænd og kvinders tanker om egne kønsdele og sexoplevelser.

Dit genitale selvbillede er ikke en selfie af penis/vagina, som du sender i håb om at modtageren vil blive begejstret. Det er derimod, hvad du egentligt synes om dine egne kønsdele.

Andre undersøgelser har peget på, at ikke kun kropsligt selvbillede, men også mere specifikt det genitale har afgørende indflydelse på, hvordan sexlivet opleves.

Se også: Kvinde - elsk din k....

De 6228 deltagere blev fundet på debatforummet reddit.com. De udfyldte diverse spørgeskemaer om genitalt selvbillede, om kropsligt selvbillede og om tilfredshed med sexlivet samt og deres seksuelle funktioner.

Analyser viste så følgende resultater:

Både for kvinder og mænd hang et positivt billede af egne kønsdele sammen med et godt kropsligt selvbillede og færre kropsrelatede bekymringer i forbindelse med sex, især i forhold til sexpræstationer.

Desuden kunne forskerne konstatere, at for kvinder øgedes tilfredsheden med sexlivet i takt med, at det genitale selvbillede blev bedre: De kvinder, der var mest tilfredse med sexlivet, var også gladere for de mest intime kropsdele.

Forskerne konkluderer, at især for kvinder gælder det altså, at gode genitale selvbillede er langt mere afgørende for et velfungerende sexliv end det positive kropsbillede og andre kroprelaterede tanker.

Det synes mænd om deres diller

Danske k…..

Vi tog fat i orgasmeekpert og sexolog Katrine Berling, som i mange år har arbejdet med netop kvindens syn på egen krop og køn:

- Vores 'body-image' og vores forhold til vores køn er fundamentet for, at vi kan have god sex. Af den simple grund, at hvis vi ikke har det godt i vores egen krop, vil det være svært for os at give os hen seksuelt, siger Berling.

- For hvordan kan jeg nyde mit køn og dets mange muligheder for nydelse, hvis jeg ikke bryder mig om det, kender det eller vil røre ved det selv..?

- Hvordan kan jeg lade en mand elske og beundre mit køn, hvis jeg selv ligger og tænker ‘ad det er ulækkert’?

Se også: Kunsten at elske sine kønsdele

Gave

Ifølge Berling ligger der en kæmpe gave i at begynde at se sig selv og sit køn med andre øjne, men det er ofte en proces, der tager lidt tid:

- Når jeg arbejder med kvinder, der gerne vil holde mere af deres køn og lære det bedre at kende, leder jeg altid efter det første skridt, de kan tage. Det vil være forskelligt fra kvinde til kvinde.

- For en kunne det være at lægge en hånd uden på trussen, mærke kontakt og sige noget pænt til sig selv. For en anden kvinde kunne det være at se på sig selv i et spejl, at tale eller skrive om sit forhold til køn eller til kønsorganer generelt.

- Det kunne være at starte med at røre ved sig selv uden på kønslæberne, og så langsomt bevæge sig ind dag for dag, siger Berling. der ofte laver en lille visualiseringsøvelse, hvor man forbinder sit hjerte med sit køn:

- Man holder en hånd på sit hjerte og en hånd på sit køn. Så trækker man vejret ind i hjertet på en indånding og mærker kærligheden inde i en selv, og på en udånding sender man kærligheden, den varme energi, ned i sit køn. Holder bevidstheden lidt nede i sit køn, Smiler til sig selv. Og trækker så vejret ind i hjertet igen. Man fortsætter således i 10 minutter.

Katrine Berling laver workshop, hvor nogle af disse teknikker bliver brugt. For tiden laver hun sammen Louise Sarrah Wolffsen, idékvinde bag kussevendespillet Pussy Memo, workshoppen Pussy Power og Pleasure.

Her er fokus kvinden, der gerne vil blive intim og kærlig med sin egen krop, frisætte sig selv gennem at tage ejerskab på sit kvindeliv og hele sin krop, blive bevidnet i sin proces, kvindelighed og sårbarhed af andre kvinder, møde sit køn i trygge rammer, samt få kontakt med sin kvindelig essens.

Sådan får kvinder orgasmer

Flere fotos af kønsdele til kvinder

Kønsdebattører og sexforskere har længe hævdet, at mange kvinder føler, at deres køn ser mærkeligt ud, hvilket angiveligt kan føre til et dårligt genitalt selvbillede og ringe sexliv.

Men hvad kan man gøre ved det?

Jo, ifølge forskere fra Holland skal kvinder bare se en masse kussefotos.

I studiet blev 43 unge kvinder inddelt i to grupper. Den ene så på billeder af 'naturlige' vulvaer, den anden på naturfotos.

Deltagernes genitale selvbillede blev målt umiddelbart før og efter eksperimentet og igen efter to uger.

Desuden målte man også kvindernes seksuelle funktioner, sexstress og selvværd.

Det viste sig, at de fleste til at begynde med overordnet havde det fint med egne kønsdele, men den gruppe, der havde set kussefotos, fik et endnu mere positivt genitalt selvbillede. Også efter 14 dage.

Det får forskerne til foreslå, at kvinder, der overvejer at få intimkirurgi, burde se billeder af en masse forskellige vulvaer.