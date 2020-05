Elsker han dig for lidt eller forkert?

Føler du, at din kæreste elsker dig mindre, end du elsker ham, bør du læse med her

Du elsker ham. Dybt og højt. Han elsker skam også dig. Men måske ikke så intenst, som du elsker ham.

Mange kender til lystdiskrepans i parhorhold, hvor den ene har mindre sexlyst end den anden. Men få taler om kærlighedsdiskrepans, hvor den part elsker mere end den anden.

Det er mindst ligeså kompliceret og smertefuldt.

Du siger ‘jeg elsker dig'. Han siger ‘jeg elsker også dig’. Og så burde det være i orden og fase. Men det er langtfra sikkert, at I lægger det samme i sætningen, forklarer sex- og parterapeut Tracey Cox, der hævder, at hver femte oplever ulige kærlighed.

Ulige kærlighed eller kærlighedsdiskrepans skal ikke forveksles med uigengældt kærlighed, hvor objektet for din kærlighed slet ikke gengælder dine varme følelser. Det drejer sig om, at vedkommende elsker dig knap så meget du ham - eller blot om, at han viser sin kærlighed på en anderledes måde, end du gør.

Denne forskel kan blive mere tydelig for jer begge, når forholdet i disse coronatider sættes under pres og lup.

Pludselige kan I ser jer selv og hinanden i klarere lys.

Men er det nødvendigvis et problem med denne kærlighedsdiskrepans, og hvad skal du gøre, når du erkender, at du elsker ham mere intenst, end han elsker dig?

Kærlighedssprog

Led ikke efter en, du kan elske, men søg en, som vil elske dig, som du vil elskes.

Vise ord, der ifølge Cox ofte støder mod det faktum, at vi viser vores kærlighed på forskellig vis. Manden vasker konens bil som en måde at udtrykke, at han elsker hende. Hun drømmer måske om noget mere romantisk og højstemt som en weekend i Paris.

Det ene er dog ikke mere rigtigt end det andet - det er blot forskellige kærlighedssprog og udtryk.

De fem kærlighedssprog er:

Tid og nærvær - du bliver glad af at tilbringe kvalitetstid med din partner.

Søde ord - du bliver glad af at få anerkendende ord, ros og opmuntring.

Tjenester - du føler dig elsket, hvis din partner er betænksom og gør ting for dig.

Gaver - du bliver glad af at få konkrete, håndfaste beviser på, at din partner elsker dig.

Fysisk kontakt - du føler dig elsket, når din partner giver dig kys og kram, eller når han/hun rører ved dig.

Det er klart, at der er basis for misforståelser og følelser af ugengældt kærlighed, når man ikke forstår hinandens sprog på dette område. Her kan en lille test af, hvilket kærlighedssprog I hver især taler, være en god samtalestarter, så I bedre kan forstå og acceptere hinandens udtryk.

Faktisk er det helt afgørende for lykke i parforhold, at man erkender, at der ikke er én rigtig og mange forkerte måder at vise sin kærlighed på.

Selv om der kan være reelle forskelle i, hvor meget man elsker hinanden, drejer det sig altså ofte mere om, hvordan man viser sin kærlighed.

Op og ned

Alt i livet, også i sex- og samlivet, går op og ned. Nogle gange bruser følelserne over som i powerballader eller romantiske chick flicks fra Hollywoods drømmefabrik. Andre gange til andre tider går der mere hverdag, køkkenvaskrealisme og logistik i forholdet.

For ikke at tale om de perioder, hvor du mest har lyst til at flå hovedet af ham.

Kærlighed er ikke statisk. Den kærlighed, du føler for din kæreste (og han for dig), påvirkes af alt fra hormoner til livsprioriteringer: Opfører han sig dårligt, har han været utro eller drukket for meget i en periode, ændres dine følelser for ham jo også på det specifikke tidspunkt.

Og du kan endda synes, at din kollega er sexet og sød og samtidig føle, at din kæreste er knap så hot længere. Alligevel betyder det ikke automatisk, at du ikke elsker din partner.

Faktisk jævner det sig ofte ud henover tid.

Drop insta

Sociale medier og romantiske film og serier opstiller urealistiske glansbilleder af det perfekte liv og parforhold. Denne form for romantikporno er i bedste fald hyggeligt tidsfordriv, i værste fald ødelæggende for dig og dit forhold, fordi du uundgåeligt vil blegne, når du sammenligner dig.

Spørg

Er du i tvivl, om din kæreste elsker dig nok, kan du spørge ind til det. Og hvis han elsker dig, vil han blive ked af det over, at du ikke kan mærke hans kærlighed, og han vil spørge ind til det.

Er han ligeglad med, at du føler dig usikker og uelsket, elsker han dig nok bare ikke.

Lav en liste

Hvis du er utilfreds med, hvordan din partner elsker dig, kan du forsøge at bede ham ændre sine måder at vise sin kærlighed på.

Du bør være helt konkret - det er ikke nok at sige: Vær mere romantisk. Det kan tolkes på mange måder. Hvis du har behov for, at han holder dig i hånden, når I går tur, eller er obs på dig og giver dig opmærksomhed, når I er ude sammen, så sig det.

Det er ingen skam for hverken dig eller ham, at du lærer ham, hvordan du har brug for at blive elsket. Det sker ikke automatisk.

Skrid

Nogle kan sagtens klare kludder i kærlighedssproget og diskrepans, men hvis det virkelig gør dig ked af det og deprimeret og ødelægger dit selvværd, er det bedre, hvis du finder en, der elsker dig på måden, du vil elskes.

