En besværlig kæreste gør dig ensom

Som single sender du lange, misundelige blikke efter alle par. Du drømmer om den samme tosomhed.

I virkelighedens verden er et parforhold ikke det samme som at slippe for din ensomhed og ulykkelighed.

Ny forskning fra USA peger nemlig på, at noget af det værste, folk kan opleve, er at have en ‘besværlig’ kæreste.

Du driver mig til vanvid

Mens meget er sagt og skrevet om alle de mange psykologiske, sociale og sundhedsmæssige fordele ved sociale bånd, er der omvendt meget lidt forskning i de negative konsekvenser af (dårlige) relationer.

Det råder et nyt studie lidt bod på.

I studiet med den sigende titel ‘They Drive Me Crazy: Difficult Social Ties and Subjective Well-Being’ deltog 1136 kvinder og mænd i faste forhold.

Overordnet viste det, at folk har det bedst, når de har bånd til andre mennesker - hvis de personer (både børn og kærester) vel at mærke ikke opfattes som besværlige.

Undersøgelsen peger også på, at det er forbundet mindre med ensomhed at have en partner, end ikke at have en partner.

Men det er også forbundet med mindst lige så meget ensomhed at have en besværlig kæreste som slet ikke at have en kæreste.

De personer, som havde det allerværst, var dem, som havde en besværlig kæreste, der tilmed ikke bliver opfattet som en støtte.

Kommunikation

Også den danske sexolog og parterapeut Signe V. Bentzen ser ensomhed i parforholdet som et udbredt problem, der i hendes optik typisk bygger på manglende kommunikation:

- Dette vil muligvis komme bag på en del, men ensomheden er absolut i toppen på parforholds-dræberlisten. Den kommer sig af, at vi holder op med at tale om det, som virkeligt betyder noget for os, siger Bentzen, der oplever det hver dag i sin konsultation.

Klicheer

- Følelsen af at være ‘alene i parforholdet’, altså af at ens partner ikke rigtigt er med på, hvad der foregår under facaden, ligger bag de allerfleste dumheder, vi begår.

- For eksempel utroskab - det er jo ikke for sjov, at vi har klichéer som manden, der retfærdiggør at lægge an på en anden kvinde med ‘min kone forstår mig ikke’, forklarer Bentzen.

- Rigtigt mange par er fantastiske arbejdsteams og har totalt styr på børn, aftaler og arbejdet, men de glemmer at tale sammen i fortrolighed. Han fortæller ikke hvor langt fra hinanden, han føler, de er, fordi de aldrig har en stund uden ungerne.

- Hun fortæller ikke, hvor ensom hun føler sig, fordi hun ikke kan finde ud af at komme ud af busken og for eksempel få fortalt, at hun trænger til at le noget mere, eller at hun er træt af rutinerne, forklarer Bentzen.

Det første skridt på vejen mod bedre kommunikation er dette:

- At opdage at man faktisk har et brændende ønske om at blive tæt med sin partner igen. Det næste skridt er at sige det højt - til partneren altså! Du behøver ikke have tænkt længe over, hvad du skal sige, eller hvordan du nu skal forklare dig.

- Bare sig ‘skat - jeg trænger vildt meget til, at vi kommer tættere på hinanden. Jeg vil mægtigt gerne snakke om en masse ting, jeg synes bare, det er lidt svært at få begyndt.’

