En lille fed giver kvinder større orgasmer

Marihuana er vist lidt af et mirakelmiddel: Det har angiveligt en enten helende eller lindrende virkning på alt fra gigt til sklerose.

Og nu peger nyt studie på, at cannabis også er orgasmeboostende for kvinder.

Undersøgelsen, publiceret i det videnskabelige tidsskrift Sexual Medicine, med 373 amerikanske kvinder viste, at kvinder, som røg sig skæve jævnligt, havde 2,1 gang bedre odds for at melde om tilfredsstillende orgasmer, end dem, der kun sjældent bliver høje.

Studiets 373 kvinder, som alle blev rekvireret på en gynækologisk klinik, udfyldte alle det omfattende spørgeskema 'Female Sexual Function Index', der belyser de seksuelle funktioner, fra libido og lubrikation til orgasme og tilfredshed.

34 procent af deltagerne (127) meldte, at de har røget marihuana før sex. Det viste sig så også, at de kvinder, som inhalerede cannabisrøg, havde 2,13 større sandsynlighed for at rapportere om bedre orgasmer, end kvinder, som slet ikke røg på noget tidspunkt.

Kun i forhold til lubrikation var der ingen seksuelle fordele ved cannabis.

System

Forskerne bag studiet mener, at cannabinoiderne i cannabissen interagerer med såkaldte endocannabinoide område i hjernen, hvor det aktiverer hormoner som oxytocin og testosteron, samt neurotransmittere som dopamin og serotonin, der samlet påvirker hele det seksuelle system. Med regulering af den seksuelle adfærd til følge.

Samtidig formoder man, at cannabis mindsker stress og uro, hvilket så indirekte booster de seksuelle funktioner. Og at det fjerner seksuelle hæmninger samt øger sanseindtryk.

Bedre sex

Sidste år lavede nogle af de samme forskerne et lignende studie med færre deltagere. Her fremgik følgende:

Af de hashrygende kvinder angav hele 68 procent, at sex blev bedre af det. 16 procent oplyste derimod, at den hellige urt ødelagde sexoplevelsen, mens de sidste 16 procent ikke kunne mærke forskel.

Flere interessante ting fremgik angående de kvinder, som mente, at hashen var gavnlig for sexoplevelsen: 72 procent af dem sagde, at det altid øgede den seksuelle nydelse, mens det kun gjaldt engang imellem for 24 procent. 62 procent syntes, at det forbedrede orgasmekvaliteten og øgede lysten til sex.

Sexfrekvens

Andre nye undersøgelser peger i samme retning. De adspurgte rygere melder, at de føler, at cannabis er et afrodisiaka, og at det øger både lyst og nydelse, og at det IKKE påvirker sexlivet negativt.

En amerikansk undersøgelse, publiceret i det ansete videnskabelige tidsskrift 'Journal of Sexual Medicine', tager udgangspunkt i en større befolkningsundersøgelse med deltagelse af mere end 50.000 voksne.

Forskerne lavede et kryds på marihuanabrug og sexfrekvens: Hvor ofte har de haft sex de seneste fire uger, og hvor ofte har de fyret en fed i samme periode.

Og til forskernes overraskelse kunne de derpå konstatere, at marihuanabrugere har en markant højere sexfrekvens end ikke-rygere:

Kvinder, der ikke røg marihuana, angav, at de i gennemsnit havde haft sex seks gange de seneste fire uge. De rygende kvinder havde i gennemsnit haft sex 7,1 gange.

Samme tendens gjaldt for mænd: Ikke-rygere havde sex 5,6 gange i samme periode, mens potrygerne havde haft seksuelt samvær 6,9 gange.