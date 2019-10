Endelig er de her: Trusserne til oralsex

Her på redaktionen har vi grinet en del over trussen med indlagt camel toe, ligesom kussetrusser, der giver bæreren en, nåja, kusse, samt voldtægtstrussen, der skal forhindre voldtægt, også har bragt mild forundring på bladet.

Nu kommer oralsextrussen, Lorals. En trusse i vaniljesmagende latex, der er så tynd, at selv den blideste tunge kan mærkes.

Så tænker du måske og med rette 'Hvorfor ikke bare køre oralsex naturelle?'

Det har skaberen, Melanie Cristol fra USA, svaret på.

Hun var på ferie i Mexico med sin kone, men kunne ikke finde en slikkelap, der er et ark latex i A3-størrelse, som man lægger henover det kvindelige køn, når man vil slikke på det - for at sikre sig mod kønssygdomme ved oralsex.

Man kan spørge sig selv, hvorfor et ægtepar har brug for netop det. Og svaret ligger så måske i Lorals’ anden fordel:

- Mange kvinder (og sikkert også mænd, red) vil gerne give eller modtage oralsex, men har bare ikke lyst til mund-mod-køn-kontakt, mens andre gerne vil udforske oral til anal, men er totalt skræmt over udsigten til bæ, udtaler skaberen, der altså også anvender Lorals som mere end erstatning for en slikkelap.

- Min kone og jeg bruger den ofte for at føle os mere veltilpasse under oralsex, for eksempel hvis jeg lige har været på toilettet eller føler mig lidt oppustet, eller når hun har været til fitness og ellers ville have sagt nej til oralsex.

Således er Lorals i høj grad henvendt til kvinder (og mænd), der har visse forbehold overfor cunnilingus. Og anulingus.

Det anbefales, at den kvindelige bruger laver en olfert på sig selv med Lorals, fordi den tynde latex skal sidde helt tæt på alle de små følsomme ind- og udposninger i vagina og numse.

Trussens yderside, hvor tungen skal arbejde, er angiveligt silkeglat, mens indersiden klæber sig fast til de intime dele.

Fire styks koster 25 dollars. Men så er de også både veganske, pftalatfri og parabenefri - som latex nu er.

