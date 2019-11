Endelig er den der: Stripdating-appen hvor dick pics er ok

Mens flere nye datingapps som Once, The One og Empassion prøver at gøre op med overfladisk tinderdating med dennes fokus på udseende og store risiko for digitale overgreb (læs: dick pics), går en anden ny app den modsatte vej:

På Bare Dating (udtales på engelsk og betyder således ikke 'bare dating', men snarere 'blottet' eller 'bar dating') er dick pics ikke nødvendigvis noget negativt.

Bagmændene Alex Sargent, Gillian Myhill og Phil Beesley følte, at dagens datingmarked er trist og for bredt favnende til at matche et mere specifikt behov blandt visse potentielle brugere.

- Problemet med uønskede dick pics er netop, at de er uønskede. Men der er mange, som gerne vil modtage den slags, hvis de er advaret på forhånd, siger Beesley til finansmagasinet Forbes.

Strip

Appen fungerer således, at brugeren uploader et billede, men vælger selv, hvor meget af det, vedkommende vil blotte. Det kan for eksempel være øjnene eller knæene. Og man kan så afsløre lidt ad gangen med de personer, man matcher og chatter med.

- At være i en flirtende samtale med en person og langsomt afsløre, hvordan du ser ud, er meget, meget sexet, siger Beesley.

- Kulturen med endeløs swipen er trættende og ekstremt overfladisk, især hvis du har visse behov som dater. Folk vil have valgmuligheder. Vi ønsker at Bare bliver stedet, hvor folk er trygge ved at tale sammen og vise deres kroppe frem på egne præmisser.

Screenshot: Bare Dating

Skabertrioen henviser til en amerikansk undersøgelse fra en anden datingapp, Once, der peger på, at 80 procent af kvinder frastødes af datingapps på grund af mænds upassende opførsel - som for eksempel at bringe sex i spil meget hurtigt. Og dick pics.

Og her er vi så fremme ved Bare Datings ide om samtykke.

Når man signer sig op, skal man bevise sin identitet, ligesom man bliver holdt ansvarlig for sin eventuelle grænseoverskridende adfærd. Men hvis man vil være lummer med en anden, der også vil være lummer, er det plads til det her.

Hm.

Det er der vist plads til på de fleste apps. Så den egentlige nyskabelse ved Bare Dating er strip-funktionen.

Bare Dating launcher snart.

Screenshot: Bare Dating

Dansk dating

Danske Empassion ønsker at give plads til fordybelse, så det er 'en datingservice helt uden brug af profilfoto. Det drejer sig om det indre frem for det ydre og at finde kærligheden i personligheden.’

- Jeg tror, at man går glip af en masse interessante møder ved kun at kigge på et billede, har direktør i Empassion, 42-årige Anders Hein, udtalt.

Han henviser til en Epinion-undersøgelse fra 2017, hvor det fremgår at fire ud af ti danskere synes, at netdating er for overfladisk.

På den islandske tjeneste The One er der fotos, men man får kun et match om dagen, og det er sitets algoritmer, der bestemmer hvilket. Og det særlige er, at man efter en chat skal angive, om vedkommende, man chattede med, er et ordentligt menneske eller ej.

- Hvis en mand chikanerer eller opfører sig uanstændigt over for kvinden, så bliver han slettet fra appen. Hvis du er en kvinde, der bruger appen, så ved du, at han er en anstændig mand, udtaler David Simonarson til Ekstra Bladet,

- Alle kan rapportere et match, uanset om det er en kvinde eller mand. Men det er en ekstra sikkerhedsforanstaltning, at vi spørger kvinderne direkte, for 90 procent af online chikane er rettet mod kvinder.

