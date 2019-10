Ensom i dit parforhold? Gør dette

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sådan ved du, om dit forhold kører på skinner --

Du ser ham hver dag. Sidder sammen med ham i sofaen om aftenen, og han ligger ved siden af dig hver nat.

Du har en kæreste, og alligevel føler du dig ensom.

Det er ikke ualmindeligt at have et fast forhold og på trods af det være ensom. Du føler dig ikke set, ikke hørt, ikke elsket.

Heldigvis er der fire ting, du kan gøre.

Se indad

Ifølge forfatter og psykolog Kathy McCoy er først skridt at se nærmere på dine egne fantasier om en soul mate. Da du mødte din kæreste, drømte du måske om, at han, den eneste ene, for evigt ville fjerne følelser som ensomhed og usikkerhed. I skulle smelte sammen i tryg vished om evig lykke.

Sådan blev det selvfølgelig ikke, og nu giver du i smug din kæreste skylden.

Intens lykke og kærlighed varer ikke ved, problemer, hverdag og irritationer er naturlige dele af et længerevarende forhold. Humlen er her at undgå at se de udfordringer som store og distanceskabende.

Tal med kæresten

Råd nummer to er såre banalt, men ikke desto mindre afgørende: Tal med kæresten om din ensomhed. Vel at mærke uden give ham skyld med skyld på.

Sandsynligvis er han villig til at lytte og forstå. Måske har han endda samme oplevelse af ensomhed, og måske længes han også efter mere intimitet og åbenhed i forholdet. Som for eksempel kan være at give udtryk for kærlighed hyppigere og tydeligere.

Forandringer

Store forandringer, også de positive som at få et barn, et nyt job eller bolig, eller at en teenager flytter hjemmefra, kan ryste ethvert forhold. Det medfører gerne stress og udmattelse. Som kiler sig ind imellem jer og skaber afstand.

Desuden sætter disse livsforandringer også gang i mere eksistentielle tanker, der naturligt gør jer begge indadvendte: Hvem er jeg, hvor vil jeg hen, hvem er vi?

Her er så to mulige veje: Begynd med at dele dine store og tunge tanker - men på en måde, der ikke får det til at virke som om, du forventer, at din kæreste har svarene eller som om, at det er hans ansvar, at du tumler med de ting.

Den anden mulige vej er at få vejledning af en professionel terapeut. Det er ikke et svaghedstegn at bede om hjælp til at forbedre kommunikationen, eller hvis en af jer er deprimeret. En professionel hjælper jer med at finde svaghederne og styrkerne i forholdet, som I kan bygge intimiteten op omkring.

Ingen panik

Føler du, at du er ude at svømme, hvor du ikke kan bunde, er panik den værste reaktion. Også i overført betydning. Vent lidt med skænderier og trusler om skilsmisse. For din følelse af ensomhed er måske bare en fase, som du og dit forhold skal igennem.

Det modsatte af panik er dog ikke passivitet. Ræk ud. Fortæl din kæreste om din frygt og dine drømme, lyt til hans uden at dømme. Vis din kæreste den omsorg, du selv savner. Han er måske også ensom.

