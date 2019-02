Er du INTJ - så er bagfra din favoritstilling

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Find den elskertype --

Du kan gå til en astrolog, der kan fortælle dig, hvordan din seksualitet ser ud, (hvis du ikke selv ved det) og hvilket andet stjernetegn du passer bedst sammen med. Den slags beskæftiger vi os ikke med, og er du knap så begejstret for hokus-pokus, men stadig glad for at pille i din egen navle, personlighed og kønsdele, så skal du læse videre her:

For et online apotek har kombineret en anerkendt personlighedstest, Myers Briggs, med analyse af 1000 amerikanere og europæeres seksuelle præferencer.

Myers Briggs personlighedstest, der er ret brugt i dele af erhvervslivet som udgangspunkt for jobsamtaler, tager udgangspunkt i fire personlighedsgrundtyper, som man kan være mere mindre domineret af:

Ekstrovert vs Introvert (E/I) - udadvent overfor indadvent. Er du optaget af den ydre verden eller af din indre.

Sansning versus Intuition (S/N) - en sanse-opfattende personlighedstype vil foretrække den information, som kommer fra hans sanser. Det vil sige synssans, høresans og så videre.

En intuitivt opfattede personlighedstype foretrækker den information, som kommer fra hans forestillingsevne, hans sjette sans eller hans logiske og abstrakte ræsonnementer.

Tænkning versus Følelse (T/F) - beskriver den måde, som personen behandler den opnåede information på, altså hvorledes han træffer beslutninger.

En tænkende personlighed vil bruge logik for at komme frem til en beslutning, uanset om de eventuelt implicerede personer kan lide løsningen eller ej.

En følende personlighed træffer beslutninger på grundlag af sine værdier, den forventede reaktion hos eventuelt implicerede personer, samt hans sympatier eller antipatier.

Vurderende versus Opfattende (J/P - judging/perceiving) - beskriver personens foretrukne livsstil. En vurderende person foretrækker en organiseret planlagt livsstil, han vil gerne have arbejde af vejen før fornøjelser. En opfattende personlighed foretrækker en ‘kreativ’, rodet livsstil, han tager tingene som de kommer, han foretrækker fornøjelser forud for arbejde og afleverer alle opgaver i sidste øjeblik.

Man har så en af 16 personlighedstyper defineret udfra, hvor man placerer sig i ovennævnte, og får således en bogstavskombination på fire bogstaver samt en titel.

Lyster

Godt så. Folkene på onlinedoctor.superdrug.com fik altså 1000 amerikanere og europæere til at tage Myers Brigg testen og forhørte sig samtidig om seksuelle lyster.



Vi har udvalgt et par af de mest bemærkelsesværdige - og selv om folkene bag testene hævder, at der ikke er nogle typer, der er bedre end andre, er der i hvert fald nogle, der er sjovere end andre:

INFJ - advokaten, der er stille og mystisk, men også en inspirerende og utrættelig idealist, er den af typerne, som onanerer mindst.

INTJ - arkitekten, der er en fantasifuld og strategisk tænker med en plan for alt, er den, der elsker doggy style mest, er mest villig til en trekant, og som foretrækker om blive styret i sengen.

EFSJ - konsulen, der er omsorgsfuld, social og ivrig for at hjælpe, er mindst klar til en trekant og til analsex.

ISTP - virtuosen, der er dristig og praktisk eksperimenterende og mestrer alle slags værktøjer, er den type, som er mest villig til at prøve en trekant og allerhelst vil styres i sengen.

ESTJ - lederen, der er en god adminstrator og til at styre ting og mennesker, har flest sexpartnerne og er mest tilfreds i sengen.

ENTJ - kommandøren, der er en dristig og fantasifuld og viljestærk leder, der altid finder en vej, er mest villig til at bruge sexlegetøj, rollespil og bondage - og den som mest udpræget vil være den dominerende i sengen.

ENTP- debattøren er en klog og nysgerrig tænker, som ikke kan modstå en intellektuel udfordring, er den mest villige til analsex.

ISFJ - beskytteren, der er en dedikeret og varm beskytter, som altid forsvarer sin elskede, er den mindst eventyrlystne i sengen.

Tog testen

Denne skribent tog testen, hvor de fleste svar lidt føltes ‘tja, måske det ene, måske det andet,’ og fik så at vide, at jeg er ISFP. Som altså er Eventyreren, som er en fleksibel og charmerende kunstner, der altid er klar til at opleve noget nyt, og den, som næstflest misforstår i forhold til vedkommendes seksuelle præferencer.

Nåda. Om ikke andet er jeg da glad for, at man indleder beskrivelsen af eventyreren med et Bob Dylan-citat. Om det er dækkende, ved jeg nu ikke lige: ‘Jeg ændrer mig i dagens løb. Jeg vågner op og er én person, og når jeg går i seng, ved jeg med sikkerhed, at jeg er en anden.’

Tja-bom-bom - bedre end et horoskop, men i hvert fald super sjovt at lege med. Prøv at få kæresten til at tage testen, sammenlign jeres resultater, og se, om I synes, der passer på jer. Det er i hvert et godt udgangspunkt for en samtale om jeres sexliv.

Kompromisser

På dailymail.co.uk fortæller en datingekspert, Debbie Rivers, at man kan bruge forståelsen af egen og partnerens personligehedstype i parforholdet, så man kan indgå de komprimisser, som skal til at for få et forhold til at fungere.

- Ved at kende sin egen og kærestens personlighedstype tidligt i forholdet, kan man gøre sig klar til med de forskelle, der er. Hvis man kommunikere og forstår sym- og antipatier, er det nemmere at indgå kompromisser, påpeger Rivers, og tager modsætningen mellem den introverte og ekstroverte som eksempel.

Den ekstroverte får energi af samvær med andre mennesker, men introverte føler sig drænet af det, men det kan blive et problem i det lange løb, hvis man insisterer på at gøre alting sammen og den anden skal være som en selv.

Det siger din perverse fantasi om din personlighed

Anden sextest

Nettet bugner med sextest. En af den nemme - men ikke nødvendigvis den dårligste - hedder Erotic Blueprint, som du kan tage her.

Den er udviklet af sexologen Jaiya, som arbejder ud fra en ide om, at der findes fem seksuelle erotiske typer/blåtryk. De fem typer er: Energetic, kinky, sexual, shapeshifter og sensual. Man kan så være mere eller mindre domineret af de fem typer.

Man klikker sig igennem cirka 20 spørgsmål som disse:



Når du har gennemført testen, får du svar på, hvilken type du er. Til din mail medfølger også video om din hovedtype samt en beskrivelse af dig (som man så kan mærke efter om føles rigtig). Du får beskrevet dine styrker og dine skyggesider samt hvilken type, du passer bedst sammen med.

Denne artikels forfatter tog testen et par gange med lidt forskellige resultater, idet nogle af spørgsmålene ikke kunne besvares entydigt for denne skribent.

Her er eksempel på resultaterne af en af testene:



Ingen test kan give det fulde og dækkende billede, men de kan pege i en retning og sætte tanker igang, om hvem man er, hvad man kan lide.