Jalousi er almindeligt og forventeligt, når vi elsker. Det er ikke en enkelt følelse, men tilstand, der kan indeholde mange samtidige følelser, og tilstanden er til for at beskytte os. Beskytte os mod angsten for at miste, ydmygelsen ved et svigt og smerten ved at blive forladt. Derfor er jalousi også en almindelig tilstand, som hænger tæt sammen med dét at elske.