Få boostet dine flirte-evner

Det var analysen. Her er handlingerne:

1. Træn hver dag

Øv dig i at flirte hele tiden. Smil til fremmede mennesker og ros dem. Noget det desværre usædvanligt i Danmark.

Hvis du er genert, så øv dig på ældre mennesker eller folk af dit eget køn. Gør det til en naturlig ting, der sker i forbifarten, så kommer det også til at virke naturligt, og gør det alle steder. I supermarkedet, på cykelstien, på jobbet og naturligvis i byen.

2. Flirt er en livsstil, ikke et redskab

Lad være med at tænke på flirt som et redskab, du skal bruge til at nå et bestemt sted hen. Når du bruger det på den måde, kommer det let til at virke kunstigt og utroværdigt.

Tænk på at flirte som en positiv måde at interagere med din omverden i alle situationer. Folk vil altid hellere være sammen med de mennesker med den gode energi end dem uden energi. Hvis du kan flirte på en naturlig måde, kan du mestre alle de sociale situationer, du kommer til at opleve.

3. Bliv hos dig selv

Særligt mænd er slemme til at tænke, at de skal ud og jage kvinder. Derfor er de mentalt hele tiden til stede ude i rummet, hvor de scanner for potentielle partnere.

Det signalerer nervøs energi, og det får de fleste til at bakke væk fra dig.

Husk at jægerens vigtigste egenskab er tålmodighed. Vær bevidst om dit kropssprog, hvil i dig selv og slap af. Det vil i sig selv være så usædvanligt, at det vil virke attraktivt, og så får du kvinden eller manden til at komme til dig. Det kan være at det starter med et blik, men det er også nok.